Oscars 2018 - "Coco" reçoit l'Oscar du meilleur film d'animation et meilleure chanson de film

(Belga) Le long métrage animé des studios Pixar, "Coco", qui évoque l'aventure d'un enfant mexicain fou de musique qui voyage au Pays des morts, a reçu dimanche l'Oscar du meilleur film d'animation.

C'est la sixième victoire d'affilée pour le groupe Disney, qui a racheté en 2006 Pixar, vainqueur à trois reprises sur cette série avec "Coco", "Vice Versa" et "Rebelle". L'Oscar de la meilleure chanson de film a aussi été attribué à "Coco", pour ""Remember Me" par Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez. La star du basket-ball Kobe Bryant a pour sa part été primée pour le court-métrage d'animation "Dear Basketball" qu'il a co-créé. Cette récompense devrait faire grincer les dents les avocats de la lutte contre les violences sexuelles car le champion a été poursuivi pour viol, des accusations qui se sont soldées par un accord à l'amiable. Le court-métrage était en compétition avec "Garden Party", "Lou", "Negative Space", "Revolting Rhymes". "Blade Runner 2049 a remporté l'Oscar du meilleur effet visuel, et "Dunkirk les Oscars de meilleurs montage et mixage de son. (Belga)