Train World et le Musée juif rejoignent l'offre de la Brussels Card

(Belga) La Brussels Card, une initiative qui donne principalement droit à des visites de musées bruxellois pour 24, 48 ou 72 heures en fonction de son prix, renforce son offre pour 2018. Train World et le Musée juif portent à 39 le nombre de lieux qui peuvent être visités, a annoncé mercredi le Conseil des musées dans un communiqué.

A son lancement en juin 2016, la Brussels Card permettait dix visites de musées bruxellois en trois mois pour 40 euros. Pour 2018, trois formules sont proposées, d'un, deux ou trois jours, pour un prix de 26, 34 ou 42 euros. Trente-neuf institutions font désormais partie de l'offre, parmi lesquelles l'Autoworld, Bozar, le MIMA, le Musée de l'armée, le Musée d'Art et d'Histoire, le Musée Magritte, le Musée des Instruments de musique, le Planétarium, le Musée des Sciences naturelles, le Wiels, le Coudenberg ou encore le Jardin botanique de Meise. Des offres combinées avec accès aux transports en commun ou aux bus hop on-hop off sont disponibles. La carte donne aussi droit à des réductions dans des attractions comme l'Atomium, Mini-Europe, la Basilique de Koekelberg, ainsi que dans des commerces. Elle est notamment disponible dans les offices de Visit.brussels (Grand Place, BIP). Toutes les informations via visit.brussels/fr/sites/brusselscard. (Belga)