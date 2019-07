Trente personnes évacuées vers les hôpitaux depuis vendredi à Tomorrrowland

(Belga) Depuis l'ouverture des portes de Tomorrowland, vendredi, une trentaine de personnes ont été évacuées vers les trois hôpitaux les plus proches du festival, qui se déroule à Boom (Anvers). A l'exception du décès d'un jeune homme, elles concernaient le plus souvent des maux sans gravité, a indiqué la Croix Flamande samedi.

"Dans 80% des cas, il s'agit d'évacuations pour des radios après de petits traumatismes comme des entorses de la cheville, etc.", explique-t-on à la Croix Flamande. Samedi matin, les secouristes avaient effectué 1.915 interventions sur le site et dans le camping. "Les petites blessures constituent 65 à 70% des opérations. Dans une moindre mesure, nous avons aussi affaire à des nausées ou des maux d'estomacs liés à une mauvaise alimentation et, dans une proportion encore plus infime, à des intoxications", poursuit la Croix Flamande. Vendredi, les secouristes ont dû réanimer un festivalier de 27 ans qui avait fait un malaise près de la scène principale. Il est finalement décédé à l'hôpital. Les causes précises de son décès ne sont pas encore connues. (Belga)