Une créatrice de bijoux et un photographe de mode lauréats des Belgian Fashion Awards 2022

Les huit lauréats de la cinquième édition des Belgian Fashion Awards 2022 ont été dévoilés jeudi soir au MAD Brussels. Ces prix mettent en avant de véritables artistes qui contribuent tant à la créativité qu'à la diversité de la mode belge, dans le pays et à l'international.

Un jury international, sous la direction de Venya Brykalin, de Vogue Ukraine, a eu la délicate tâche de choisir six des huit lauréats. Un prix a en outre été décerné par l'agence de communication UPR tandis que le titre de Marque de l'année a été choisi par le public. Le prix du jury revient cette année à la créatrice de bijoux Stephanie D'heygere, dont les créations surréalistes et inclusives sont ainsi saluées. Glenn Martens, directeur créatif chez Diesel et Y/Project, est quant à lui "designer de l'année 2022". Florentina Leitner est "talent émergent de l'année" alors que le photographe de mode belgo-marocain Mous Lamrabat est le professionnel de l'année. Ester Manas & Balthazar Delepierre, le duo aux commandes de la marque de vêtements Ester Manas, est pour sa part nommé "changemaker" de l'année. Sebastian Van Canneyt, récemment diplômé de l'académie royale gantoise des beaux-arts est le diplômé le plus prometteur de l'année. Le label de mode Rosie Antwerp reçoit le prix UPR et bénéficiera pendant un an d'un soutien professionnel fourni par l'agence de communication. Enfin, la marque Xandres est choisie par le public comme marque de l'année.