Coronavirus: gouvernement et réseaux sociaux se préparent aux fausses nouvelles

Le gouvernement a fait le point avec les principaux moteurs de recherche et réseaux sociaux sur la lutte contre les fausses nouvelles sur le coronavirusDENIS CHARLET

Le gouvernement a fait le point vendredi à Bercy avec les principaux moteurs de recherche et réseaux sociaux sur la lutte contre les fausses nouvelles sur le coronavirus, sujet d'inquiétude si l'épidémie prend de l'ampleur, a-t-il indiqué.

Facebook, Google, Microsoft, Qwant, TikTok étaient présents à cette réunion à laquelle participaient également côté gouvernement Sibeth Ndiaye (porte-parole du gouvernement), Cédric O (numérique) et Adrien Taquet (solidarités et santé).

Le gouvernement, via le service d'information du gouvernement (SIG), se tient en contact en permanence avec les réseaux sociaux et moteurs de recherche sur l'évolution des informations circulant sur internet sur le coronavirus.

Les réseaux sociaux et les moteurs de recherche ont agi pour mettre en avant les sites d'informations gouvernementaux, face aux requêtes des internautes sur le coronavirus, selon le gouvernement.

Ils ont également mis en place des mesures pour empêcher la diffusion de publicités sur de soi-disant remèdes miracle.

Ce dispositif de veille et de réponse est prêt à monter en puissance si la crise, et les fausses nouvelles, accélèrent, a expliqué à l'AFP Cédric O.

"Nous n'avons pas besoin que les urgences des hôpitaux soient encombrées par des gens qui ont ingéré de l'eau de javel" pour se protéger contre le coronavirus, suite à un racontar de réseau social, a-t-il dit.

"Il faut que la détection, et la réponse" aux fausses nouvelles "soit la plus fluide possible", a-t-il dit.

Les réseaux sociaux ont disséminé beaucoup de fausses nouvelles sur le coronavirus, sans provoquer de catastrophe pour l'instant.

Depuis le début de la crise, le site de fact-checking de l'AFP (https://factcheck.afp.com/) a diffusé 25 billets en français de vérifications d'informations sur le coronavirus.

Le réseau international des fact-checkers, dont fait partie l'équipe spécialisée de l'AFP, a publié l'adresse d'un site qui regroupe sur une même liste Twitter tous les travaux de fact-checking sur le coronavirus de ses membres: https://poy.nu/2019CoronaVirusFacts.