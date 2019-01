Les tests de Mathieu: la SERRURE CONNECTÉE européenne devient enfin utilisable

Nuki vient de sortir une deuxième version de sa serrure connectée. Désormais contrôlable de nombreuses manières différentes, elle peut même (théoriquement) être commandée par la voix, à partir des plus grands assistants vocaux. J'ai pu la tester durant trois semaines et voici mes conclusions.

Ce n'est pas la première fois que nous vous parlons de Nuki. Cette jeune entreprise allemande est l'une des premières à avoir commercialisé une serrure connectée en Europe. En deux mots: un boitier se fixe à l'intérieur de votre porte à hauteur de la serrure, et tourne mécaniquement la clé insérée à votre place. Tout se contrôle via un smartphone et une application, à faible distance (Bluetooth) ou en déplacement (avec le Nuki Bridge, un autre boitier qui se connectera à internet via le Wi-Fi).

On avait apprécié l'appareil, mais on avait noté quelques défauts de jeunesse. Ce qui ne nous a pas empêché de l'utiliser ponctuellement (aller faire un jogging sans clé, ouvrir la porte à l'avance quand on est dans la voiture ou quand on a les bras chargés, etc). Deux ans, 35.000 installations et "aucun problème de sécurité" plus tard, une nouvelle version fait son apparition.





Une Smart Lock 2.0: quoi de neuf ?

La Nuki Smart Lock 2.0, extérieurement, est parfaitement identique à la V1, tout comme sa mécanique interne, m'a confirmé son CEO Martin Pansy, lors d'une visite à RTL.

Sa principale nouveauté: intégrer la norme Bluetooth 5, qui amène une plus grande portée (jusqu'à 50 mètres) que la première version de 2017 (avec Bluetooth 4). De quoi améliorer l'expérience utilisateur, surtout au niveau de la rapidité, qui n'était pas le point fort de cette serrure connectée. "C'est 3 fois plus rapide", nous promet le patron, précisant que "la partie électronique a été refaite" dans la serrure.

Elle est également compatible avec la norme HomeKit d'Apple, qui l'intègre dans l'environnement smart home de iOS. Via un iPhone, il est possible de contrôler la serrure facilement, sans forcément lancer l'application. Ou via Siri, l'assistant vocal d'Apple présent sur l'iPhone ou l'Apple Watch. On peut donc théoriquement ouvrir sa porte en parlant à sa montre (mais nous n'avons pas testé cette fonction). D'après M. Pansy, "2/3 des utilisateurs sont sous iOS", et ils seront donc contents.

Enfin, pour les 5% d'Européens qui en sont équipés, sachez que la V2 est compatible avec les boutons remplaçant la clé pour verrouiller et déverrouiller de l'intérieur.



La serrure n'a pas fort changé, mais elle a de nouveaux accessoires, dont le capteur d'état (porte réellement ouverte ou fermée)

Capteur d'état de la porte et clavier externe

J'ai pu tester deux autres nouveautés. La première, c'est le capteur d'ouverture (fourni de base avec la serrure). Il s'agit d'un petit aimant à coller le plus près possible de la smart lock, mais bien entendu sur l'encadrement de la porte. L'idée est de savoir l'état réel de la porte, ouverte ou fermée. Car la V1 ne faisait que tourner la clé: si votre porte est grande ouverte et que vous la verrouillez via l'application, celle-ci va tourner le cylindre et estimer que la porte est verrouillée. Donc avec ce capteur, la serrure (et donc l'application) sait si la porte est réellement ouverte ou fermée, et ne se base plus uniquement sur la position de la clé dans le cylindre.

La deuxième nouveauté, qui date de fin 2018, c'est le Keypad. Vendu à part (79€), ce petit boitier à 9 chiffres (et une flèche pour verrouiller) permet de contrôler la serrure sans devoir lancer l'application. Protégé contre les intempéries, il est recouvert d'un gros caoutchouc, ce qui rend l'appui sur les chiffres parfois délicat, d'autant qu'il faut choisir un code à 6 chiffres (il y a heureusement des LED au-dessus qui confirment chaque appui). C'est une option qui s'avère intéressante, rassurante (par exemple si n'avez pas vos clés et que la batterie de votre smartphone est morte) et surtout très rapide (comparé au lancement de l'application) pour ouvrir ou fermer votre porte. Le Keypad décuple l'intérêt de la serrure connectée, tout comme peuvent le faire les "fob", ces accessoires sous forme de pastilles à accrocher au porte-clé et qui permettent d'ouvrir ou fermer la serrure. Au niveau de la stabilité du Keypad, elle est d'environ 90% d'après notre test durant trois semaines: en effet, parfois, rien ne se passe quand on entre le bon code. Il suffit heureusement de le recomposer pour ouvrir la porte.



Le Keypad rend la Smart Lock nettement plus pratique à utiliser

Contrôlable (théoriquement) par la voix: que peut-on faire réellement ?

Précisons que la Smart Lock 2.0 est désormais officiellement compatible avec toutes les "normes" de la maison connectée et intelligente: non seulement Siri, mais aussi les assistants vocaux d'Amazon (Alexa) et de Google (Google Assistant). Elle est également compatible Zigbee, un protocole de communication standard permettant d'être contrôlée via d'autres applications.

Mais concrètement, comment ça fonctionne ? On a connecté la Smart Lock 2.0 à Alexa et Google Assistant. Et c'est loin d'être pratique… quand ça fonctionne.

Avec Google Assistant, c'est décevant. Via l'application Google Home, on peut effectivement lier la serrure, et l'assigner dans une pièce. Remarque: il faut créer un code PIN. Mais il est impossible de la contrôler. Déjà, il faut parler d'une manière atypique à "Ok Google": "Parler avec Nuki pour verrouiller la porte d'entrée" au lieu de, par exemple, "ouvre la porte d'entrée". La réponse est navrante: "Nuki n'est pas disponible sur les appareils paramétrés dans votre langue ou pays".



On vous déconseille de lier votre serrure aux assistants vocaux: galère en vue et peu de réel avantage en retour...

C'est à peine mieux avec Alexa d'Amazon. La liaison est aisée avec la skill dédiée (attention, il y en a deux du même nom…), et nous sommes parvenus à verrouiller la serrure en disant à Alexa "Verrouille la serrure de la porte d'entrée". Impossible d'ouvrir la porte, par contre : "Ouvre la porte d'entrée" ne donne rien et "ouvre la serrure de la porte d'entrée" donne comme réponse "Cette commande n'est pas prise en charge par l'appareil". On peut tenter "Déverrouille la porte d'entrée", un code PIN configuré au préalable via l'application Alexa est alors demandé et on doit le dire à voix haute. Mais après une tentative infructueuse, Alexa nous a conseillé de désactiver et réactiver la skill, ce qui nous a fait abandonner la tentative.

Nous n'avons pas été en mesure d'essayer avec HomeKit d'Apple, mais on imagine que ça fonctionne mieux, car la "certification" HomeKit est plus exigeante, plus concrète. Donc, théoriquement, Siri (l'assistant vocal d'Apple) peut déverrouiller votre porte.

De toute façon, soyons clair: pour verrouiller une porte, le recours à l'assistant vocal peut vous faire gagner du temps. Mais les assistants sont stricts au niveau de la sécurité et comme n'importe qui, à l'intérieur de votre maison, peut activer les activer en disant "Ok Google" ou "Alexa", il est pour l'instant impossible (Google) ou difficile (Amazon) d'ouvrir la serrure avec sa voix.

Nuki a sans doute été un peu trop vite en se vantant, y compris sur la boite, d'être compatible. Si cette compatibilité est chaotique, il vaut mieux ne pas en parler. Il s'agit d'une serrure de porte d'entrée, le sentiment de stabilité et de fiabilité devrait être la priorité.





Les défauts de jeunesse ont (pratiquement tous) disparu

Manquant de stabilité et de confort d'utilisation, les débuts de la serrure connectée V1 de Nuki en 2016 ont été délicats, du moins d'après notre expérience. Bonne nouvelle: pratiquement deux ans plus tard et avec la V2, ça va nettement mieux.

Lors de la procédure d'installation via l'application Nuki, on a hélas encore constaté quelques erreurs (sans doute de traduction). Exemple: lors de la configuration du capteur de porte aimanté, l'application demande de "verrouiller la porte" (donc de la fermer à clé). Mais si on le fait, la procédure se met en erreur car la serrure essaie de verrouiller une porte déjà verrouillée. L'application aurait dû indiquer "fermer la porte sans la verrouiller".

A part ce détail, l'utilisation quotidienne est bien meilleure. C'est aussi dû aux dernières mises-à-jour de l'application, à n'en pas douter. Le smartphone se connecte plus rapidement à la serrure, même si après trois semaines d'utilisation, force est de constater que ce n'est jamais la même chose: éloigné de la maison (donc lorsqu'on accède la serrure via le Bridge), on a parfois été connecté à la serrure en 3 secondes. Alors que dans la maison (donc en Bluetooth a priori), on a parfois du attendre 20 secondes. Mais au final, on est toujours parvenu à s'y connecter pour la contrôler (heureusement…).

Nul ne doute que ces dernières instabilités vont disparaître avec le temps et l'amélioration de l'application. Mais avec un parc de smartphones Android toujours très fragmenté (différentes versions de l'OS, et différentes surcouches logicielles des fabricants), Nuki a du travail. Avec les iPhone d'Apple, la donne est plus simple, et l'application plus stable. Vous voilà prévenu…