Les tests de Mathieu: pour la première fois, un kit CPL émet du Wi-Fi 6 !

En Belgique plus qu'ailleurs, de nombreuses personnes sont confrontées à des problèmes de réseau internet à domicile. Même si le signal arrivant dans leur maison en provenance de Proximus ou Voo (ou autres) est de bonne qualité, tout se dégrade une fois qu'il rayonne (mal) dans le foyer. La raison est concrète: nous construisons souvent des maisons assez grandes et solides ; on aime la brique, les murs épais, l'isolation, les étages, le béton. C'est loin d'être le cas ailleurs dans le monde.

Et c'est un cauchemar pour le réseau domestique, car le Wi-Fi n'aime pas les murs, encore moins quand il s'agit de béton armé. Raison pour laquelle, en Belgique, une technologie alternative de transmission du réseau dans la maison est bien ancrée: le CPL (Courant Porteur en Ligne), soit le fait d'utiliser les câbles du réseau électrique existant pour faire transiter le signal de la cave au grenier.

Le N.1 dans le domaine, c'est Devolo. Depuis longtemps, comme d'autres marques d'ailleurs, il a eu l'idée de mélanger ce principe avec des émetteurs Wi-Fi, pour couvrir n'importe quel type de maison, même les plus grandes et les plus solides. Voici le principe dans un schéma: en bas, près du routeur, on connecte le boitier qui alimente le réseau électrique en internet ; dans les autres coins de la maison, on branche les boitiers qui captent l'internet 'électrique' et le transforme en Wi-Fi (ou le transmettent via un câble):





Utile, le Wi-Fi 6 ?

Et l'entreprise allemande, pour rester au top, doit essayer d'avoir un coup d'avance sur la concurrence. Raison pour laquelle elle vient de sortir un nouveau kit Magic (je vous en ai déjà parlé en 2018) équipé cette année du Wi-Fi 6, la nouvelle norme (voir les détails dans ce dossier). C'est une première mondiale, même si on parle d'évolution du Wi-Fi, et non de révolution. Mais en deux mots, le Wi-Fi, qui ne sera pas tellement plus puissant qu'avant (votre accès initial à internet plafonne souvent à 80 Mbps), sera surtout plus efficace pour gérer les multiples connexions d'un foyer (en termes d'appareils et d'utilisateurs…), et très rapide pour transmettre les données entre les appareils à l'intérieur d'un réseau (mais c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins).

Autre avantage: une meilleure gestion de l'énergie: votre ordinateur ou smartphone compatible Wi-Fi 6 (s'il est milieu ou haut de gamme et date de 2020 ou 2021, c'est sûrement le cas) sollicitera moins sa batterie s'il est connecté en Wi-Fi 6 au réseau, car il se mettra plus vite en mode 'veille'.

J'ai demandé à Devolo s'ils avaient des chiffres sur le nombre d'appareils Wi-Fi 6 dans les foyers, mais c'est une donnée difficilement quantifiable. "Il y en a plus qu'avant", mais ça ne veut pas dire grand chose. On estime qu'il faudra encore quelques années avant que tous les appareils équipés de Wi-Fi le soient en 6 et non en 5.

Magic 2 WiFi 6, 239€: comme les autres, mais en mieux…

Le kit Magic 2 Wi-Fi 6 de Devolo contient un Magic LAN que vous installerez près de votre routeur car les deux appareils devront être connectés avec un câble réseau, et deux satellites Magic WiFi. Des satellites qui gagnent en taille: ils mesurent désormais 7,6 cm sur 15,2 cm. C'est grand ! Le boitier LAN fait 6,6 cm sur 13 cm. Un câble réseau est inclus/

Le tout s'installe et se configure comme la grande majorité de la gamme Devolo, en sens inverse: on branche d'abord les deux satellites Wi-Fi 6, puis le Magic LAN au routeur. Il faut suivre la petite marche à suivre mais c'est assez automatique. Sauf si vous souhaitez configurer différemment le nouveau réseau: il faut passer par l'application Devolo Home Network.

Cette appli assez basique vous permettra, si vous le souhaitez, de monitorer votre réseau et de le construire en "mesh" (une "fusion" des réseaux des points d'accès). A la clé: plus d'efficacité, plus de performance. C'est assez technique, mais pour faire simple, cela donne le bon signal et la bonne vitesse au bon appareil connecté au réseau au bon endroit.

Vous remarquerez dans le visuel de l'application ci-dessus qu'il est possible de mélanger des boitiers Devolo entre eux. Attention, cependant, à ne mélanger que des boitiers 'Magic', car ils utilisent une technologie de CPL distincte des autres boitiers Devolo et des autres marques.

J'ai essayé le kit chez une personne qui n'avait pas un bon réseau, et surtout qui était équipée de plusieurs appareils en Wi-Fi 6 (smartphone, ordinateur, etc). Le résultat était bon, heureusement à ce prix-là, me direz-vous. La vitesse de transfert des données entre les appareils (donc pas l'accès à internet en tant que tel) se rapproche des promesses du fabricant, à savoir "jusqu’à 2 400 Mbps" en CPL et "jusqu’à 1 800 Mbps" en Wi-Fi 6, sans jamais les atteindre. Bien entendu, il est difficile de mesurer car ça dépend de votre maison, de votre réseau, de vos appareils...





En conclusion: le kit Magic 2 WiFi6 de Devolo est fidèle aux promesses de l'entreprise basée tout près de chez nous, à Aix-la-Chapelle. De la performance au niveau du CPL (réseau via les câbles électriques) et, plus encore en 2021, via le Wi-Fi 6 intégré aux deux satellites du kit. Tout cela a bien sûr un prix: 239€. La différence de prix avec les kits WiFi 5 est faible, donc n'hésitez pas, soyez prêts pour le futur...

Le seul défaut que je lui trouve, c'est d'avoir un élément uniquement CPL, celui qu'on met près du routeur. Il n'émet pas de Wi-Fi, donc il faudra garder le signal sans fil du routeur de base. Si vous voulez un vrai réseau mesh avec 3 appareils CPL émettant du Wi-Fi 6, il faudra attendre un kit mesh qui sera lui vendu 399€. Oui, les technologies de pointe ont un prix…