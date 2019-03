Les bus De Lijn gratuits trois week-ends pour admirer les jacinthes du bois de Hal

(Belga) À partir du samedi 13 avril, la société flamande de transports publics De Lijn proposera pendant trois week-ends d'affilée un service de bus gratuit pour permettre aux visiteurs d'admirer les jacinthes du bois de Hal, en Brabant flamand. Ce bus-navette, qui reliera la gare au bois, circulera également le lundi de Pâques et le 1er mai.

"Pour les personnes qui ne viennent pas à pied ou à vélo, le bus reste le meilleur moyen pour se rendre au bois de Hal. La circulation automobile sera difficile, d'autant que la Vlasmarktdreef, qui traverse le bois, sera fermée au trafic", prévient Filip Hubin, porte-parole de l'agence flamande Natuur en Bos. La mise en place de cette ligne de bus représente un investissement de 25.000 euros pour la Région flamande. Afin de gérer les flux de personnes, l'agence compte sur le soutien d'une quarantaine de bénévoles. Seuls douze se sont jusqu'ici portés volontaires. "En plus d'informer les visiteurs, ils doivent également les sensibiliser à rester sur les sentiers. Certains pensent qu'ils peuvent pique-niquer au milieu des fleurs ou prendre des photos tout en les piétinant", regrette M. Hubin. La période de floraison des jacinthes commence à la mi-avril et dure trois semaines. "Cela dépend toutefois fortement des conditions météorologiques. Si le soleil commence à briller dès maintenant, la floraison débutera probablement plus tôt. Mais si le temps est mauvais comme l'année dernière, la période sera beaucoup plus courte."