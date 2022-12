"Je suis diplômée, hein, chérie": plongée au cœur de la médecine esthétique low-cost et des interventions dans des cabinets clandestins

Penchons-nous sur un phénomène inquiétant, que l’on appelle parfois la médecine low-cost. Des soins soi-disant de qualité, effectués en temps record, près de chez vous et surtout à des prix cassés. Implants dentaires ou médecine esthétique, ces offres se retrouvent parfois sur les réseaux sociaux, comme Instagram ou TikTok.

Or, les chiffres sont à la hausse : on estime qu’une jeune fille sur 4 de moins de 24 ans envisage d’avoir recours à une intervention sur son visage.

Et quand ces interventions se déroulent dans des cabinets clandestins, parfois de simples appartements, les conséquences sont lourdes, avec des séquelles parfois irréversibles. Et vu que les prix défiant toute concurrence (exemple: 120€ pour les lèvres, 200€ pour le nez, 1.000€ pour les fesses), la situation est inquiétante et les accidents se multiplient.

Dans notre enquête (en France), nous avons pris un rendez-vous dans un de ces "cabinets". Nous sommes reçus par une femme en survêtement, pas vraiment la tenue habituelle d’un médecin. C’est pourtant bien elle qui s’apprête à nous injecter.

Praticienne : - T’as jamais fait d’injections ?

Journaliste : - Non.

Praticienne : - Ah mais c’est pour ça que tu connais pas trop !

Journaliste : - Je suis un peu stressée.

Praticienne : - Tranquille, t’inquiète !

Elle nous assure avoir toutes les qualifications nécessaires.

Journaliste : - Et toi t’as fais quoi ? Je veux dire, euh, t’es médecin ?

Praticienne : - Je suis diplômée chérie hein ! Je suis diplômée ! Vraiment... diplômée à l'étranger.

La jeune femme prétend avoir passé ses diplômes de médecin en Turquie. Mais même elle ne semble pas trop croire à son histoire.

"On dirait pas comme ça mais j’ai vraiment travaillé au sein d’une clinique tout ça donc euh c’est vraiment, vraiment, tout encadré !"

