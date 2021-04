2,7% des vaccinés par Pfizer se retrouvent en incapacité de travail: vrai… mais faux

Dans une interview accordée à la Web TV d’extrême-droite TV Libertés, la généticienne Alexandra Henrion-Caude a déclaré ceci : "Dans l’essai Pfizer, il est écrit que 2,7% de gens vaccinés se retrouvent incapables de travailler et d’avoir leur activité quotidienne."

Une fatigue très marquée chez 1 personne vaccinée sur 25

Réponse : Vrai… mais faux

Alors oui, la vaccination peut conduire à une incapacité de travail. C’est connu et c’est le cas de beaucoup de vaccins. Cela fait partie des effets secondaires répertoriés et ça n’a rien d’anormal. "Nous n’avons pas retrouvé dans la publication qui rapporte de manière systématique les effets secondaires ce pourcentage de 2,7 % de gens incapables de travailler suite à la vaccination. En revanche, la publication de l’essai clinique de phase 3 du vaccin ARN de Pfizer rapport bien une fatigue très marquée chez 1 personne vaccinée sur 25 (soit 4%, ndlr). Il apparaît également que les effets secondaires, s’ils existent, sont plus prononcés après la 2ème injection", explique Benoit Muylkens, virologue à l’Université de Namur.

Mais là où l’affirmation de la généticienne peut être fausse, c’est que sa phrase tend à laisser croire que cette incapacité est permanente. Alors qu’il n’en est rien : "Ça veut simplement dire qu’ils ont eu un syndrome grippal", relativise Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus et Chef de service des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre de Bruxelles. "Ils ont eu une réaction. Si vous avez la grippe vous restez chez vous. Mais par définition c’est faux pour une incapacité de longue durée."

Donc non, le vaccin de Pfizer ne vous rendra pas incapable de vivre normalement et travailler. Vous risquez juste d’avoir des symptômes grippaux pendant quelques jours.

