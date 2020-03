Coronavirus: quelle est la différence entre un masque "chirurgical" et un masque FFP2 ?

On parle beaucoup de masques en ce moment. Aujourd'hui encore, nous vous avons annoncé l'arrivée par avion en Belgique de 6 millions de masques pour le personnel des soins de santé dans son ensemble. Lorsqu'on parle de masques, on cite souvent les masques chirurgicaux et les masques FFP2. Mais quelle est la différence entre les deux ?

Le masque "chirurgical" est un masque anti-projections. Il est destiné à protéger l'entourage et l'environnement des sécrétions qui sortent de la bouche de la personne qui le porte.

Il empêche les sécrétions (notamment la salive) qui sortent de la bouche lors de l'expiration de se répandre dans l'air. Ces sécrétions se trouvent sous la forme de micro-gouttelettes en suspension dans l'air ou sous une forme aérienne (fines particules de moins de 5 micromètres).

Ce masque est porté par du personnel soignant et des malades. Il doit être jeté dès qu'il est mouillé ou souillé.

Le masque FFP2 est muni d'un dispositif de filtration. Il protège celui qui le porte d'inhaler des virus qui se trouvent dans l'air (sur des gouttelettes en suspension dans l'air ou directement sous forme de micro-particules).

Sa durée de protection varie entre trois et huit heures, mais il est difficilement supporté au delà de quelques heures (voir recommandations du fabricant).

Une fois mis en place, le masque ne doit plus être touché.

Une fois qu'on a retiré ce masque, on ne peut plus le remettre, il doit être changé et jeté directement afin que l'objet ne soit pas en contact avec des patients.

Ce type de masques est clairement préconisé pour les personnels de soin et pour les personnes très exposées.

Source des informations: document du ministère français de la Santé dans le cadre de la lutte contre la grippe.

