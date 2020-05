Il ne faut pas avoir peur de vous rendre chez votre médecin: voici comment procéder

Lors de la conférence de presse dressant le bilan sanitaire du coronavirus en Belgique pour les dernières 24 heures, l'institut de santé publique belge a souhaité faire un rappel important à ceux qui souffrent de problèmes de santé récurrents.

"Dans plusieurs pays, et en Belgique aussi, on peut que les personnes ont parfois peur de consulter les services de santé ou leur médecin traitant", a expliqué Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus lors de la conférence de presse de ce lundi 4 mai. Pour d'autres raisons que le coronavirus, la santé de certains citoyens peut donc se détériorer. "C'est pour ça que nous pensons qu'il est important d'insister sur le fait que si on a un problème de santé quel qu'il soit, il faut reprendre l'habitude de faire, mais un peu différemment, ce qu'on faisait avant."

Le porte-parole détaille: "Cela veut dire que si on a un problème de santé qui est semblable à celui qu'on avait avant, comme un problème par rapport à l'équilibration de son diabète ou des douleurs thoraciques que l'on a connues au préalable, on va faire appel à son médecin traitant habituel, qu'il s'agisse de son généraliste ou de son spécialiste en fonction du cas ou de ses habitudes".

Un contact par téléphone

Attention cependant, vous ne devez pas vous rendre directement au cabinet de votre médecin ou à l'hôpital. Il faut d'abord prendre contact par téléphone. "De la même manière, si on a un nouveau problème de santé, on va d'abord passer par le filtre de la première ligne, qui est celui de son généraliste ou d'une centrale de généralistes si on n'en a pas. Au vu de votre appel téléphonique, le médecin concerné va vous écouter et vous fixer éventuellement un rendez-vous. Ce rendez-vous se passera dans son cabinet médical ou dans le service hospitalier où il travaille."

"Les salles d'attente ne seront pas embouteillées"

Yves Van Laethem l'assure, il ne faut pas craindre de se rendre alors à l'hôpital ou au cabinet de votre médecin. "Les salles d'attente ne seront pas embouteillées puisqu'on ne vient pas spontanément mais avec un rendez-vous, donc peu de personnes seront présentes à chaque fois. Des mesures de désinfection des mains seront bien sûr disponibles à l'entrée et à la sortie du cabinet. On vous conseille de laver vos mains avec les solutions hydro-alcooliques qui seront disponibles et si vous avez un masque bucal, emportez-le avec vous et portez-le dans la salle d'attente. Si vous n'avez pas de masque, un masque vous sera fourni sur le site où vous venez consulter."

Enfin, concernant la prise de médicaments, le porte-parole conseille une nouvelle fois de téléphoner à votre médecin traitant… ou à votre pharmacien "qui est vraiment la personne adéquate pour ce genre de renseignement".

Le 112, un numéro à ne pas oublier

Enfin, il ne faut pas hésiter à contacter les services d'urgence. "Si vous avez un problème de santé urgent, par exemple une douleur thoracique nouvelle, un saignement important, n'hésitez pas à appeler les services d'urgence, ils sont toujours disponibles. Ils prennent les mêmes précautions pour éviter les contaminations. Le 112 reste un numéro qu'il ne faut pas oublier."

Vous avez des questions pratiques sur le coronavirus ou une mesure du (dé-)confinement? Vous pouvez :

- Appeler le 0800/14.689

- Consulter la page questions/réponses de Info-coronavirus.be