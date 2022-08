Santé: comment bien choisir son cartable et comment bien le porter?

Invité du RTLINFO Bienvenue, Frédéric Burnotte, ostéopathe, nous a donné de précieux conseils sur le choix d'un cartable et comment bien le porter pour éviter d'avoir mal au dos. Dans notre studio, il nous a offert une démonstration.

Quid du sac à bandoulière?

"Attention, si vous choisissez un sac à bandoulière, c'est un moindre mal parce que vous avez effectivement une seule épaule qui est sollicitée, mais la force traverse la colonne vertébrale. Donc vous avez un peu plus tout le thorax qui supporte le poids", nous démontre l'expert.

Et le sac à dos?

"Un sac à dos, il faut le serrer autant que possible, pour qu'il fasse corps avec son tronc, de sorte qu' on n'ait pas de poids qui soit tiré vers l'arrière. Il faut le serrer autant que possible et si possible avoir une sangle qu'on va pouvoir fermer au-dessus des hanches et au niveau du sternum. Et là, on aura vraiment un sac à dos qui fait corps avec le tronc, et c'est l'idéal", explique l'ostéopathe.