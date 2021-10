"C'est quoi cette invasion de toiles d'araignées ?" Voici la réponse

"C'est quoi cette invasion de toiles d'araignées ?", se demandait cet habitant du Roeulx nous montrant, le 8 octobre dernier via le bouton orange Alertez-nous, des toiles d'araignées recouvrant des plantes et fleurs de son jardin au petit matin. Le même jour, un autre alerteur nous faisait aussi parvenir des images similaires, prises également aux premières heures de clarté. "Ce matin au réveil nous avons remarqué que notre jardin et les alentours étaient envahis de toiles d'araignées. Arbres, clôtures, pelouse, mobilier. Depuis 6 ans que nous vivons sur place nous n'avons jamais connu ce phénomène. En Australie c'est assez courant et nous avons déjà vu des vidéos sur internet. Mais ici en Belgique c'est la première fois que nous voyons cela. C'est à la fois beau et impressionnant", commentait l'alerteur.









Chaque année à la même période, celle du début de l'automne, nous voyons, certains avec effroi, davantage les araignées (dans nos maisons, oh horreur!) et leurs toiles (dans nos jardins). Mais pourquoi ? Nous avons posé la question à Arnaud Henrard, spécialiste des araignées à l'Université Catholique de Louvain (UCL).

"L'explication est assez simple, mais recoupe plusieurs facteur/possibilité", commence-t-il avant d'énumérer 4 explications.

1. La rosée

"La principale raison est que la rosée du matin, plus importante en cette période du au rafraîchissement saisonnier, est responsable de la visibilité des toiles d'araignées, qui d'habitude sont quasiment invisibles en journée sèche", expose-t-il.

2. Passage à l'âge adulte et reproduction

"De plus, l'automne est la période où pas mal d'espèces deviennent adultes. Les araignées sont donc plus grandes maintenant et cherchent à se reproduire également. Elles sont plus mobiles et plus visibles qu'en été, donc aussi leurs toiles en cette période de l'année (ce fait que les gens les perçoivent plus, le même genre de scénario se produit pour les araignées des maisons, chaque année)", continue le docteur en biologie.

3. Un peu plus d'araignées cette année

"Il a aussi été constaté une abondance un peu plus élevée, surtout pour les aranéidae (les araignées à toile géométrique, comme l'épeire diadème), comparé aux deux années passées. La cause serait un printemps et un été plus humide: donc plus de "biomasse verte" (végétaux) et donc plus d'insectes phytophages, donc plus de proies pour les araignées)", poursuit Alain Henrard.

4. Réaction à une monté d'eaux ?

"Concernant l'apparition de toiles plus importantes dans la végétation basse, il peut s'agir d'une réaction des araignées terrestres à une montée d'eau (inondation). Les araignées vont quitter le sol et activement monter aussi haut que possible dans la végétation, en laissant traîner des fils de soie derrière elles", termine le biologiste.