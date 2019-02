Des milliers de jeunes marchent pour le climat pour la première fois aux Pays-Bas

Plusieurs milliers d'élèves ont séché les cours jeudi pour venir manifester à La Haye, lors de la première marche pour le climat de ce genre aux Pays-Bas, suivant l'exemple de rassemblements similaires en Belgique.

"Make our planet great again", "Faites l'amour, pas du dioxyde de carbone", "Je suis sûre que les dinosaures pensaient qu'ils avaient le temps aussi" proclamaient les pancartes brandies par ces jeunes venus de tous les Pays-Bas.

Marchant et scandant dans la bonne humeur, ils se sont rassemblés en nombre malgré le vent et le froid afin de dénoncer les risques du réchauffement climatique et d'appeler le monde politique à agir.

Bien que certaines écoles aient autorisé les élèves à participer à la manifestation, la plupart d'entre eux ont séché les cours à l'instar de leurs voisins belges, qui organisent une marche hebdomadaire tous les jeudis depuis un mois.

"Je suis ici pour faire partie d'un mouvement qui montre au gouvernement qu'il y a des gens, beaucoup de gens, qui se soucient du climat et de notre monde", a affirmé Hugo Kapteijn, 16 ans, à l'AFP.

"Nous voulons que le gouvernement réagisse et prenne des mesures contre les pratiques horribles des entreprises et des pollueurs", a expliqué cet étudiant d'Hilversum, près d'Amsterdam.

"C'est notre génération qui arrive et ce sera à nous de nous occuper des conséquences de ce qui se passe maintenant", renchérit l'un de ses camarades de classe, Pierre Viguier.

Face au succès de cette première marche, les organisateurs ont appelé les jeunes à manifester de nouveau la semaine prochaine, a rapporté l'agence de presse néerlandaise ANP.

Selon ANP, 4.000 participants ont été comptabilisés jeudi, bien que les organisateurs de la marche estiment ce nombre à 15.000 personnes.

Qualifiant l'initiative de "fantastique", le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a cependant tempéré l'enthousiasme de ces jeunes, a indiqué la radio-télévision publique NOS.

Cité par NOS, M. Rutte a estimé "qu'ils ne peuvent pas exiger de mesures plus ambitieuses de la part du gouvernement".

Dans une procédure historique intentée par une ONG, la justice néerlandaise avait ordonné en appel en octobre à l'Etat de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 25% d'ici 2020, une décision contestée par le gouvernement.

Les Pays-Bas sont particulièrement vulnérables aux conséquences du changement climatique, une partie du pays se trouvant en dessous du niveau de la mer.