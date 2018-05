Grand nettoyage de printemps des rues de Bruxelles pour la 10e Journée Propreté

(Belga) Des habitants, comités de quartier, commerçants et associations ont sensibilisé à la propreté et ont nettoyé des rues, samedi, pour la 10e Journée Propreté de la Ville de Bruxelles.

Nombre d'habitants ont nettoyé leur trottoir, des pieds d'arbre, des plaines de jeux et invité leurs voisins à s'engager pour la propreté. Plus d'une dizaine d'actions citoyennes et associatives ont de plus permis d'améliorer durablement la propreté, tout en sensibilisant les habitants et les passants au respect de l'espace public. Les agents de la propreté ont prêté leur matériel et ont aidé les riverains à nettoyer les quartiers. "L'espace d'une journée, les Bruxellois se rendent compte du travail qu'effectuent tous les jours les agents de la propreté", remarque l'échevine de la Propreté publique Karine Lalieux. "C'est un réel plaisir de voir toutes ces personnes motivées, qui par leur engagement font évoluer les mentalités des citoyens. (...) C'est ensemble que nous ferons de Bruxelles une ville plus belle ! " Dans le cadre de l'initiative citoyenne LeoNotHappy, environ 200 habitants ont ramassé plusieurs milliers de mégots dans le centre. La fondation GoodPlanet a par ailleurs réalisé le premier "plogging" en Région bruxelloise. Ce concept importé de Suède consiste à ramasser les déchets lors de son jogging. Il a eu lieu dans le quartier Boackstael à Laeken. Seules quelques personnes ont pris part à cette première expérience, mais chaque participant a récolté plus de cinq kilogrammes de déchets par boucle de trois kilomètres. Dimanche, les auberges de jeunesse organiseront un second plogging autour de l'auberge Jacques Brel à Bruxelles. La Stib, la SNCB, l'agence régionale Bruxelles-Propreté, la Mission locale pour l'Emploi ont également participé à des actions de nettoyage et sensibilisé leurs publics à la propreté. La journée s'est terminée en musique devant la Bourse avec différentes fanfares. (Belga)