Le chien reste au menu des restaurants durant les JO 2018: des autorités coréennes voulaient l'interdire...

Les autorités sud-coréennes aimeraient interdire la viande de chien pendant la durée des Jeux olympiques de Pyeongchang (9-25 février). Le met continue cependant d'être servi dans les restaurants de la région, a reconnu un responsable mardi.

Les autorités locales ont demandé aux douze restaurants du comté de Pyeongchang servant du chien de ne plus faire figurer la viande rouge sur leurs menus en échange de subventions, a indiqué Lee Yong-bae, un responsable du gouvernement local. Seuls deux établissements ont accepté. "On a reçu beaucoup de plaintes de restaurateurs comme quoi cela menace leur gagne-pain", a-t-il expliqué. "Certains d'entre eux ont remplacé le chien par du porc et ont vu leurs ventes s'écrouler. Ils sont donc revenus à la vente de chien."

Les autorités de Corée du Sud essayent régulièrement de convaincre les restaurants de retirer la viande de chien de leurs menus pendant les grands événements internationaux. Le pays avait par exemple interdit les plats à base de cet ingrédient durant les JO d'été de Séoul en 1988 pour éviter toute publicité négative pouvant ternir ces Jeux olympiques. Même si la tradition a fortement décliné ces dernières années, les Sud-Coréens consommeraient environ un million de chiens par an. La viande est réputée pour avoir des vertus énergisantes.