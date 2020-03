La capitale russe introduit de nouvelles restrictions pour lutter contre le coronavirus

(Belga) La mairie de Moscou, en pointe en Russie dans la lutte contre le nouveau coronavirus, a annoncé jeudi des mesures supplémentaires, dont la fermeture à partir de samedi de tous les restaurants et commerces non essentiels.

Du 28 mars au 5 avril, seront fermés "les restaurants, bars, cafés et cantines" ainsi que "les commerces de détail" à l'exception des magasins alimentaires et des pharmacies, a annoncé sur son blog le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine. "Tout en comprenant les sentiments des croyants moscovites, je leur recommande de s'abstenir de visiter durant cette période les lieux de culte", a-t-il ajouté. "Les restrictions introduites aujourd'hui sont sans précédent dans l'histoire moderne de Moscou et créeront de nombreux inconvénients pour la vie quotidienne de chaque personne. Mais, croyez-moi, elles sont absolument nécessaires pour ralentir la propagation de l'infection et réduire le nombre de cas", précise encore M. Sobianine. Depuis jeudi est aussi entrée en vigueur l'interdiction pour les plus de 65 ans ou ceux qui souffrent de maladies chroniques de sortir de chez eux. La Russie a officiellement enregistré 840 cas de malades du nouveau coronavirus, dont 546 à Moscou selon les données publiées jeudi. C'est une hausse nationale de 182 cas sur les dernières 24 heures. Les deux décès dus au Covid-19 en Russie étaient des patients hospitalisés dans la capitale. Si aucune mesure de confinement généralisé n'a été encore été prise, ces nouvelles mesures s'inscrivent dans un contexte de durcissement de la réponse des autorités russes à la pandémie de coronavirus. Les autorités suspendront toutes les liaisons aériennes internationales à partir de vendredi et le président Vladimir Poutine a décrété une semaine chômée et a reporté le vote sur sa réforme constitutionnelle, prévu le 22 avril. Le gouvernement a également ordonné la fermeture de la plupart des lieux publics dans les régions russes, où peu de mesures ont jusqu'alors été prises face au coronavirus.