Levez les yeux au ciel ce vendredi soir: la Lune vous réserve un beau spectacle

La soirée de ce vendredi 27 juillet sera particulièrement riche en observations pour les astronomes puisqu'une éclipse totale de lune est attendue, en plus de 4 planètes qui seront visibles à l'œil nu. Voici comment les observer au mieux.

Vendredi soir, nous aurons plus d'une heure et demie pour admirer l'éclipse totale de lune la plus longue de ce siècle. La lune sera dans l'ombre de la Terre pendant 1 heure et 44 minutes très précisément. Un tel alignement, et donc une telle durée, c'est plutôt rare, même si les éclipse lunaires surviennent environ deux fois par an.





Un alignement parfait

Durant la première phase de cette éclipse, lorsque la lune entrera dans l'ombre de la Terre, cela ne sera pas visible car il faudra attendre que la lune soit levée, soit à 21h27, pour admirer le spectacle. Viendra alors la phase d'éclipse totale, lorsque l'alignement soleil – Terre – lune sera parfait.

"Le moment le plus intéressant surviendra quand l'éclipse sera totale, et donc, quand la lune sera à 100% dans l'ombre de la Terre entre 21h30 et 23h14, souligne Lê Binh San Pham, scientifique et chargée de communication à l'Observatoire Royal de Belgique. La lune prendra alors une teinte rougeâtre, cuivrée, en raison de la réfraction de la lumière du soleil sur la Terre quand l'éclipse est totale. C'est ce qu'on appelle la lune rousse. Les Anglais utilisent un terme très parlant également : blood moon, la lune de sang".





De bonnes conditions météo

Nous ne pourrons pas observer l'entièreté du phénomène puisque nous ne verrons pas l'entrée dans l'ombre, mais nous aurons aisément le temps d'admirer l'éclipse moyennant quelques précautions. "Il faut une vue bien dégagée et de bonnes conditions météo", note la porte-parole de l'ORB. Cela signifie qu'on évitera toute pollution visuelle dans le champ comme les hauts immeubles, et plus on se mettra en altitude, mieux on pourra observer l'éclipse. S'il ne fait pas trop nuageux, nous pourrons l'admirer à l'œil nu.



4 planètes visibles

Mais cette éclipse de lune ne sera pas la seule curiosité à contempler vendredi soir. Quatre planètes seront également bien visibles : Mars, Jupiter, Vénus et Saturne. Le fait que cela survienne le même soir que l'éclipse est "une pure coïncidence", affirme Lê Binh San Pham. On peut régulièrement les observer mais ce 27 juillet, les 4 planètes seront "dans une configuration favorable à leur observation", précise la scientifique.

Les 4 astres seront plus lumineux que les autres étoiles, c'est ainsi que nous pourrons les distinguer. Vénus apparaîtra en début de soirée et sera donc moins visible. Il sera intéressant d'observer Jupiter au télescope, nous explique-t-on à l'ORB, ainsi que Saturne, pour ses anneaux.





"Voir Mars comme ça, c'est rare"

"Ce qui est plus exceptionnel, c'est la position de Mars qui est également dans l'alignement. Vers 22h20, Mars s'élèvera et on verra un point rouge lumineux dans le ciel, ce sera Mars. Voir Mars comme ça, c'est plus rare", nous apprend encore Lê Binh San Pham.

Cette configuration soleil – Terre – Mars intervient à peu près tous les 26 mois, mais ce sera la première fois depuis 2003 que la planète rouge sera aussi proche de nous.

Tout un chacun sera en mesure d'observer l'éclipse totale de lune, pour en apprendre davantage sur ces 4 planètes en les observant au télescope. Les groupements d'astronomes amateurs de Wallonie et de Bruxelles vous ouvriront leurs portes durant cette soirée. Ce sera le cas des clubs et cercles de Ramilies, Dinant, Dourbes, Gerpinnes, Ragnies et Woluwe-Saint-Lambert. Vous retrouverez toutes les précisions sur le site de la Fédération francophone d'astronomes amateurs de Belgique.





Photographier l'éclipse

Enfin, pour ceux qui souhaitent immortaliser cette éclipse lunaire totale, sachez que les smartphones ne donneront pas un bon résultat, mais avec un appareil photo reflex et un trépied, vous obtiendrez facilement de magnifiques clichés.

"Choisissez un endroit où la vue vers l'Est est bien dégagé car la lune sera assez basse sur l'horizon, conseille Frédéric Thienpont, astronome amateur et secrétaire de FFAAB. Ensuite, il faudra adapter votre temps de pose : quand la lune est totalement éclipsée, elle est sombre car elle n'est pas éclairée directement par le soleil. Il faut alors prévoir un temps de pose plus long, d'au moins une seconde. Par contre, quand elle redevient une lune pleine lune, morceau par morceaux, elle est de nouveau éclairée par le soleil de face, il y a donc un risque de surexposition, il faut alors réduire le temps de pose : à environ 1/100e".

Dernier conseil pour les photographes : réglez la sensibilité ISO. "C'est très variable d'un appareil photo à l'autre mais je dirais 400 pour une pleine lune normale, 1600 pour une pleine lune éclipsée", ajoute encore Frédéric Thienpont.

Il ne vous reste qu'à préparer votre appareil photo, vos jumelles, à trouver le lieu idéal et à croiser les doigts pour que la météo soit de la partie.