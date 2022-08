Sécheresse, méga-feux, températures record… La chaleur va-t-elle s'aggraver dans les années à venir? Un expert en climatologie répond

Chaque année depuis 2015 (sauf l'année dernière), l'IRM émet une alerte chaleur. Alors on s'interroge : à quoi vont ressembler nos futurs étés ? La situation de chaleur que nous connaissons en ce moment va-t-elle s'aggraver dans les années à venir ? Michel Crucifix, professeur de climatologie à l’UCLouvain et maitre de recherche au FNRS, a donné quelques éléments de réponse ce matin sur Bel RTL.

"On ne peut jamais dire d'une année à l'autre, mais on est sur une tendance et cette tendance est claire. On est dans une situation où la Terre s'est réchauffée d'environ 1 degré par rapport à l'époque préindustrielle. On avait l'ambition de limiter ce réchauffement à 1.5 degré d'ici la fin du siècle, c'était dans les accords de Paris et on va aller plus haut que ça. Donc, oui, la tendance sur la décennie est d'aggraver la situation actuelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le climat va se réchauffer tant qu'il y a des émissions de CO2 et l'humanité na jamais émis autant de CO2 qu'aujourd'hui. Donc la trajectoire actuelle, c'est une aggravation rapide. Pour limiter à 1.5 degré ou à 2 degrés, il faudrait imaginer une courbe descendante très très brutale, donc un changement complet de nos économies. C'est pour ça qu'ne privé, la plupart des climatologues admettent que le 1.5 degré est très très très difficile."

Quelles conséquences sur notre environnement ? On l'a vu cet été les incendies n'ont jamais été aussi conséquents en Europe…

"Les climatologues assistent comme vous au phénomène, à une expérience en grandeur nature et on n'a pas tout prévu. Les courbes de température, elles sont assez faciles à prévoir, ce qui est plus difficile à prévoir évidemment c'est la fréquence des événements extrêmes. Ce qu'on estime, c'est qu'un événement qui avait lieu tous les 50 ans il y a 20 ans est un événement qui se produira tous les 10 ou tous les 5 ans dans les années à venir. Une année comme celle-ci, on pourrait dire 'c'est exceptionnel', mais c'est un événement qui va maintenant se produire peut-être tous les 5 ans. Et on craint des phénomènes qu'on ne connaissait pas auparavant, et parmi eux, les méga feux, donc les incendies de forêts extrêmement violents qui stérilisent la terre."