Sécheresse - Ozone: le seuil d'information dépassé dans 19 stations de mesure

(Belga) Le seuil d'information de 180 microgrammes par mètre cube (µg/m3) relatif au niveau d'ozone a été dépassé mercredi dans 19 stations de mesure en Belgique, dont 12 en Wallonie. Les niveaux d'ozone mesurés étaient toutefois en baisse dans le soirée, selon le site internet de la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine).

Le niveau d'ozone le plus élevé ce jour en Belgique a été mesuré à Mons, avec 217 µg/m3. Le seuil d'information a également été dépassé à Lodenlinsart, Corroy-le-Grand, Vezin, Engis, Seraing, Liège, Eupen, Vielsalm, Sinsin, Saint-Ode et Offagne. Le niveau le plus élevé en Flandre a été relevé à Gellik (province de Limbourg), avec 205 µg/m3. Pour jeudi, Celine prévoit un risque de dépassement du seuil européen d'information (180 µg/m3) sur la totalité du pays, et également un risque de dépassement local du seuil d'alerte européen de 240 µg/m3. L'augmentation des concentrations d'ozone dans l'air est due à la pollution, principalement liée au transport, et au temps chaud et ensoleillé. En raison de son fort pouvoir oxydant, l'ozone peut avoir des effets nocifs sur la santé des personnes, des animaux, sur les plantes et même les matériaux, rappelle Celine. Une exposition à des concentrations élevées d'ozone peut engendrer des problèmes de santé aigus comme des irritations des yeux, du nez et de la gorge, une toux irritante et une hypersensibilité pulmonaire. Toute personne, y compris en bonne santé, qui fournit des efforts à l'extérieur pendant une période de fortes concentrations d'ozone s'expose à une diminution de la fonction pulmonaire et à un risque d'inflammation des voies respiratoires. Il est cependant possible d'éviter ou de réduire les problèmes pulmonaires potentiels en ne pratiquant pas de sport et en évitant les efforts physiques intenses à l'extérieur entre 12h et 22h ou en restant à l'intérieur lors de pics d'ozone. En effet, les concentrations d'ozone sont en moyenne réduite de 50% à l'intérieur des bâtiments, par rapport à l'extérieur. (Belga)