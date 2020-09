Stan, un T-Rex de 4 mètres de haut, mis aux enchères: sa valeur est estimée entre 6 et 8 millions de dollars (photos)

L'un des spécimens de T-Rex les plus complets au monde va être mis aux enchères lors d'une vente organisée par Christie's le 6 octobre à New York, et pourrait battre le record en la matière.

Sept à huit tonnes de son vivant, 4 mètres de haut, 12 de long, Stan est un digne représentant de l'espèce reine des dinosaures, qui fascine le monde entier. Vieux de 67 millions d'années, il a été découvert en 1987 près de Buffalo, dans le Dakota du Sud. Des paléontologues de l'Institut de recherche géologique de Black Hills, dans le Dakota du Sud, ont consacré plus de 30.000 heures de travail à le déterrer et reconstituer son squelette, fort de 188 os.





Il a depuis servi à des moulages destinés à des dizaines de musées dans le monde, désireux d'acquérir une copie de ce Tyrannosaurus rex d'exception, mort à une vingtaine d'années, selon les estimations des chercheurs. Après un voyage au Japon, il est exposé depuis 1996 au musée de la Black Hills Institute.

Valeur: entre 6 et 8 millions de dollars

La vente intervient à la suite d'un différend entre administrateurs de l'institut, a expliqué James Hyslop, responsable du département instruments scientifiques, globes et histoire naturelle chez Christie's à Londres. La loi autorise la vente lorsque le spécimen a été découvert sur un terrain privé, ce qui est le cas en l'espèce. Le squelette fossilisé est estimé entre 6 et 8 millions de dollars, ce qui le place à portée du record absolu en la matière, établi par Sue, un autre T-Rex vendu en octobre 1997 chez Sotheby's pour 8,4 millions de dollars au Field Museum of Natural History de Chicago.





"LE dinosaure qui attire les foules"

Seule une cinquantaine de T-Rex ont été découverts depuis le premier, en 1902. "Il n'y a pas beaucoup de squelettes complets", a souligné James Hyslop. "Les occasions d'acquérir un T-Rex aussi complet ne se présentent qu'une fois par génération." Christie's s'attend à un intérêt soutenus des collectionneurs étrangers. "Il deviendrait la pièce maîtresse de n'importe quel musée d'histoire naturelle", fait valoir James Hyslop. "Le T-Rex a le statut d'icône", dit-il, ce qui se reflète dans son prix. "C'est LE dinosaure qui attire les foules."

Stan sera exposé dans l'une des vitrines du siège de Christie's, à New York, de mercredi au 21 octobre. La tête étant trop lourde, c'est une réplique qui a été placée sur le squelette. La vraie est présentée à côté.