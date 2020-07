Tennis: Mladenovic battue pour son premier match du Challenge Elite FFT

La N.1 française Kristina Mladenovic (42e mondiale) a été battue pour son retour à la compétition, lundi à Nice lors de la première étape du Challenge Elite FFT, mis en place par la Fédération dans le cadre de son plan de soutien au tennis tricolore face à la pandémie de coronavirus.

Mladenovic a été défaite par la jeune Clara Burel (506e) 6-2, 7-6 (7/5) et a refusé de faire tout commentaire à l'issue du match.

Dans le tableau féminin (12 joueuses), Mladenovic est notamment accompagnée de ses coéquipières de l'équipe de France lauréates de la dernière Fed Cup: Fiona Ferro (53e), Alizé Cornet (59e) et Pauline Parmentier (154e).

Mladenovic a renoncé à participer au tournoi exhibition Eastern European Championship qui se joue actuellement à Belgrade et où elle devait effectuer son retour à la compétition, en raison des cas de Covid-19 (Novak Djokovic et trois autres joueurs) qui se sont déclarés lors du récent Adria Tour dans les Balkans.

Dans le tableau masculin (24 joueurs), le mieux classé est Gilles Simon (54e) qui sera notamment accompagné de Pierre-Hugues Herbert (71e) et de Nicolas Mahut (213e).

La compétition se déroule sous la forme d'un championnat (de lundi à mercredi) avant un tableau à élimination directe (quarts jeudi, demies vendredi et finale samedi). Les demies et les finales seront diffusées sur la chaîne web de la FFT (https://tv.fft.fr).

Ce mini-circuit dans les Alpes-Maritimes fait partie du plan de relance mis en place par la FFT pour aider les joueurs au chômage technique à cause de la pandémie de coronavirus. Après Nice, il se déplacera à Cannes (13-18 juillet) puis à Villeneuve-Loubet (20-25 juillet).

La série de tournois, dotée au total de 282.000 euros, se jouera sur dur pour préparer la tournée américaine prévue en août avec en point d'orgue l'US Open.

Peuvent y participer 24 joueurs et 12 joueuses éligibles aux Qualifications et aux grands tableaux des tournois du Grand Chelem (avec 4 wild-cards pour les messieurs et 2 pour les dames).