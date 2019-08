Un fossile de manchot géant découvert en Nouvelle-Zélande

Les chercheurs Vanesa De Pietri, Paul Scofield (C) et Gerald Mayr (D) examinent le fossile d'un manchot au Musée de CanterburyJohannes van Kan

Le fossile d'un manchot mesurant quasiment la taille d'un homme adulte a été découvert dans l'Ile-du-Sud en Nouvelle-Zélande, ont annoncé mercredi des scientifiques.

Cet oiseau marin géant, baptisé "crossvallia waiparensis", faisait 1,6 m de haut et pesait 80 kg, ce qui le rendait plus grand de 40 cm et quatre fois plus lourd que l'actuel manchot Empereur, ont-ils précisé. Il vivait au Paléocène, il y a 66 à 56 millions d'années.

Des os d'une patte de cet oiseau géant avaient été retrouvés l'an dernier par un chasseur de fossiles amateur. L'existence d'une nouvelle espèce a été confirmée cette semaine dans une publication de la revue "Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology".

C'est le deuxième fossile de manchot géant du Paléocène découvert dans la même zone, a souligné Vanesa De Pietri, chercheuse au Musée de Canterbury. "Cela renforce notre théorie selon laquelle les manchots atteignaient de grandes tailles au début de leur évolution", a-t-elle dit.

La Nouvelle-Zélande est connue pour ses oiseaux géants aujourd'hui disparus, comme le moa (Dinornis), qui s'est éteint à la fin du XVIIIe siècle, le plus grand oiseau - incapable de voler - qui ait jamais existé avec 3,60 m de haut pour quelque 200 kg, ou l'aigle de Haast de près de trois mètre d'envergure.

La semaine dernière, le musée de Canterbury a annoncé la découverte en Nouvelle-Zélande des restes d'un perroquet géant qui mesurait près d'un mètre de haut, pesait jusqu'à 7 kg et vivait voilà 19 millions d'années.