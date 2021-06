Une banquise en chocolat pour sauver la vraie banquise

(Belga) La chocolaterie Cocoatree et l'entreprise PlantC ont lancé vendredi à Gembloux l'opération "Sauvons la banquise de Lonzée". Jusqu'au 21 septembre, chacun pourra contribuer à la construction d'une banquise en chocolat, l'objectif étant de planter des arbres et des haies afin de protéger la vraie banquise.

La belle histoire a commencé par la rencontre entre Geneviève de Cocoatree, qui fabrique du chocolat artisanal, bio et équitable à Lonzée, et Aricia, co-fondatrice de PlantC, une organisation gembloutoise qui s'est fixée pour mission de planter des arbres et des haies en Belgique afin de lutter contre le réchauffement climatique et préserver la biodiversité. Geneviève et son compagnon avaient déjà imaginé le concept de banquise en chocolat, récolter des dons pour PlantC dans ce cadre est donc rapidement apparu comme une évidence. Concrètement, sur le site cocoatree.shop/banquise, il est possible de commander un kit "Protection climat" au prix de 12 euros, dont neuf euros sont reversés à PlantC. En retour, l'acheteur reçoit un morceau de banquise en chocolat sur lequel trône une praline en forme de bébé pingouin. Il est aussi possible d'acheter de plus grands pingouins (7,5 euros) afin de permettre à PlantC de planter encore plus d'arbres et de haies. L'action dure jusqu'au 21 septembre, à savoir le dernier jour de l'été. Chacun pourra ensuite venir retirer son morceau de banquise à la chocolaterie de Lonzée. Des formules sont aussi proposées pour les écoles et les entreprises. Les organisateurs espèrent pouvoir créer "la plus grande banquise en chocolat du monde". (Belga)