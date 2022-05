Guéri d'une leucémie, Maurizio rend un poignant hommage au personnel soignant pendant le Télévie

Sur le plateau du Télévie 2022, ce samedi 7 mai, l’histoire de Caroline et Maurizio a ému le public. Quelques années auparavant, Caroline met au monde Aselia et apprend à sa naissance qu’elle est atteinte d’une tumeur au niveau des glandes surrénales. Dans le même temps, Maurizio, le papa, consulte un médecin pour l'apparition de ganglions et découvre qu'il a en réalité une leucémie. S'en suit alors une lourde bataille contre la maladie pour cette famille incroyable qui demeure soudée.

Venus témoigner des tragiques obstacles qu’ils ont vécus, Caroline et Maurizio étaient accompagnés de leur famille, leurs amis mais également de tout le personnel soignant qui s’est occupé d’eux. "Vous teniez beaucoup à ce qu’ils soient là ce soir", lance Sandrine Corman à Maurizio désormais guéri. "Je voudrais vraiment les remercier parce qu’ils sont vraiment devenus une famille", démarre Maurizio qui peine à retenir des larmes coincées dans sa gorge. Puis enchaîne devant les regards saisis de ses interlocuteurs. "Quand vous êtes à l’hôpital autant de temps, ils prennent le temps de parler avec vous, ils vous encouragent tout le temps (…). Ils ne font pas un simple métier d’infirmière ou de docteur ou de chercheur, c’est plus que ça, ce sont des personnes bienveillantes, ils font ce métier parce que c’est une vocation et ils veulent donner d’eux en premier lieu. Ils auront toujours une place dans mon cœur."