Une nouvelle animatrice rejoint la pièce du Télévie! Découvrez qui jouera "la mariée" (photos)

"Représailles", c’est le nom de la pièce de théâtre qui sera jouée cette année par les animateurs et journalistes de RTL au profit du Télévie. Les tickets sont en vente dès aujourd’hui !

Cette pièce de théâtre est signée Eric Assous, également auteur de "Les Belles Sœurs" (pièce jouée en 2012 au profit du Télévie). Olivier Leborgne s’occupera de la mise en scène de cette comédie aux multiples rebondissements.



C’est le jour du mariage de leur fille, Francis et Rosalie devraient être les parents les plus heureux du monde. Pourtant, l’ambiance n’est pas à la fête. Rosalie reproche à son mari d’avoir dansé toute la soirée avec une femme que personne ne connaît. Pris la main dans le sac, Francis est bien obligé de reconnaître que cette femme n’est autre que sa maîtresse. Rosalie n’entend pas se laisser faire ! Place aux représailles.



Anne Ruwet jouera pour la toute première fois dans la pièce du Télévie cette année. Elle portera d’ailleurs la robe blanche de circonstance. Dans le rôle du père de la mariée : Luc Gilson, avec à ses côtés Sandrine Corman, l’épouse trompée. Sophie Pendeville assurera le rôle des maîtresses et Jacques van den Biggelaar fera basculer l’histoire. Une joyeuse bande pour cette 15ème édition.





"C'est très très impressionnant"

Sur le plateau du RTLINFO 13 heures, elle a confié avoir été impressionnée par l'engouement du public. "On a ouvert la billeterie ce matin, et c'est très très impressionnant. On a l'impression que pour le public, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Il y a déjà des villes où les salles sont révervées à 40%, alors qu'on l'a lancé ce matin".

La petite nouvelle de la troupe est partagée entre plusieurs sentiments à l'idée de se lancer dans une telle aventure. "Quand Olivier me l'a proposée, directement, c'était un sentiment de fierté, a-t-elle expliqué. Et puis l'enthousiasme quand j'ai lu la pièce, parce que c'est vraiment extraordinaire, il y a plein de rebondissements, on rigole du début à la fin. Et puis maintenant, c'est vraiment de l'impatience parce que j'aimerais bien avoir le rendu du publuc, savoir comment ils vont interprêter cette pièce".

Olivier Leborgne, a confié qu'Anne Ruwet connaissait déjà son texte, tout comme Sandrine Corman, ce qui met la pression aux autres acteurs? !

Il était également sur le plateau du RTLINFO 13h pour évoquer son rôle de metteur en scène. "Je vais m'inscrire dans la continuité, il ne faut pas oublier que cela fait 14 ans que ça existe. Jean-Paul Andret a tracé le chemin pendant toutes ces années, mais il y aura des surprises", a-t-il déclaré.





Y assister, c'est soutenir le Télévie!



"Représailles" sera jouée du 11 janvier au 2 avril 2019. 35 représentations dans 13 villes belges : Mons, Ottignies, Couvin, La Louvière, Bruxelles (Auderghem), Rochefort, Gilly, Ath, Liège, Tubize, Neufchâteau, Namur et Spa. Dès aujourd’hui, les tickets seront disponibles sur www.televie.be, www.ticketmaster.be ou au 070/660.601, numéro de téléphone de Ticketmaster.



En 2018, pour la 14ème édition de la pièce, "Boeing Boeing" avait attiré plus de 21.000 personnes sur 35 représentations et avait affiché complet pour chaque représentation !



Assister à une représentation, c’est contribuer à la recherche contre le cancer.