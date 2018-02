Actions de la FGTB chez Vandemoortele - Statut quo chez Vandemoortele après une rencontre entre syndicats et direction

(Belga) La rencontre de vendredi entre la FGTB et la direction de l'entreprise alimentaire Vandemoortele n'a rien donné. Les deux parties sont restées sur leurs positions. La direction continue à refuser la réintégration d'un délégué FGTB licencié en décembre dernier.

Les responsables de la FGTB Horval ont rencontré vendredi la direction du groupe alimentaire Vandemoortele. L'objectif de la rencontre était de discuter et de trouver une issue favorable pour le délégué principal licencié sans motif, selon le syndicat, le 22 décembre dernier. Plusieurs actions de blocage de sites de l'entreprise ont été menées depuis lors, sans effet sur l'attitude de la direction. La FGTB a proposé une trêve dans le conflit qui l'oppose à la direction ainsi qu'un retour vers un cadre légal. "Nous avons proposé la réintégration de notre délégué ainsi que l'introduction du dossier au tribunal du travail qui statuerait sur l'issue de cette affaire", a indiqué Michèle Duray de la FGTB. "La direction est restée inflexible et n'a donc pas accepté la proposition, estimant qu'en payant les indemnités légales de licenciement, il n'y a pas de faute grave et donc pas besoin de recours au tribunal du travail." Aucune solution n'a donc été dégagée vendredi et le statut quo reste de mise. "Nous voulons désormais examiner toutes les pistes juridiques possibles dans les prochains jours avant de poursuivre l'action", a indiqué Michèle Duray. Aucune action sur le terrain n'est en principe prévue la semaine prochaine. (Belga)