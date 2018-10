Apple a vendu deux milliards d'appareils mobiles

(Belga) Apple a désormais vendu deux milliards d'appareils mobiles, a annoncé mercredi son CEO Tim Cook lors de sa grand messe annuelle de présentation des nouveautés.

"Nous sommes sur le point de livrer notre deux milliardième appareil fonctionnant sous iOS", système d'exploitation mobile d'Apple, a indiqué M. Cook, chemise bleue et baskets blanches. "C'est incroyable, iOS a changé la façon dont nous vivons", a-t-il ajouté, à propos de ce système qui pilote notamment iPhone et iPad. Peu après le début de la présentation entamée vers 17H00 GMT, le groupe a aussi présenté sa quatrième version de montre connectée AppleWatch, qui a notamment un écran plus grand et davantage de fonctionnalités liées à la santé, comme un détecteur de chute. "Nous sommes ici pour vous présenter les dernières innovations", a lancé Tim Cook en débutant sa présentation, selon un décorum hérité de son prédécesseur Steve Jobs décédé en 2011: seul sur une immense scène dépouillée, sur fond noir, devant un large public. Le groupe a aussi l'habitude de présenter son produit le plus attendu, l'iPhone, à la toute fin de sa conférence, qui dure habituellement deux heures. La présentation a commencé comme d'habitude avec un film promotionnel, parodie de la série et des films "Mission: Impossible" mettant en scène une employée d'Apple courant dans les couloirs du Steve Jobs Theater, où a lieu la présentation. Dès le début de matinée, des centaines d'invités s'étaient pressés sous le soleil californien pour pénétrer dans cette enceinte au sein du siège futuriste du géant technologique, situé à Cupertino (ouest). Comme d'habitude, rumeurs et spéculations sur les annonces d'Apple pullulaient depuis des mois. Sont attendus notamment cette année trois modèles d'iPhone, dont deux nouvelles versions de l'iPhone X ("10") lancé l'an dernier pour les dix ans du smartphone. La stratégie du très haut-de-gamme permet à Apple de maintenir jusqu'à présent sa part de marché tout en continuant d'augmenter son chiffre d'affaires issus de ses smartphones, un bon moyen de compenser l'atonie du marché mondial, complètement saturé et marqué par la concurrence croissante des groupes chinois. Apple pourrait aussi lancer une version moins chère de son smartphone, disposant de moins de fonctionnalités et d'un écran LCD plutôt que OLED. (Belga)