F1: Mercedes continuera de motoriser Williams jusque fin 2025

Mercedes-Benz continuera de motoriser l'écurie de Formule 1 britannique Williams jusqu'à la fin de la saison 2025, ont annoncé les partenaires dans un communiqué vendredi.

Le partenariat initial entre Williams et Mercedes courait des saisons 2014 à 2020.

Outre Williams, Mercedes motorise actuellement sa propre écurie ainsi que Racing Point.

Le groupe Williams a publié mardi de mauvais résultats financiers pour le premier semestre 2019.

De janvier à juin, l'écurie de F1 a généré 46,3 millions de livres (52 millions d'euros) de chiffre d'affaires, contre 60,7 l'an passé sur cette même période soit une baisse de près de 24%. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements (EBITDA) de 0,2 million de livres enregistré l'an dernier au premier semestre a fait place à une perte de 16,8 millions de livres.

"Les résultats financiers de la Formule 1 reflètent principalement notre dernière position au Championnat des constructeurs l'an dernier et la réduction conséquente des primes versées qui en a découlé", explique Mike O'Driscoll, PDG du groupe.

"Il y a également eu une réduction globale des revenus liés aux partenariats par rapport au premier semestre de 2018 (suite aux départs du sponsor-titre Martini et des pilotes Lance Stroll et Sergey Sirotkin, ndlr), bien que nous ayons conclu de nouveaux partenariats majeurs avec ROKiT et Orlen", poursuit-il.

La hausse des revenus liés à ses autres activités, la prolongation jusqu'en 2023 au moins de son partenariat avec la marque de téléphonie ROKiT et la renégociation pour 2021 des accords commerciaux de la F1 sont toutefois présentés par Williams comme des éléments positifs pour le futur.