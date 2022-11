France: l'inflation se stabilise à 6,2% sur un an en novembre, selon l'Insee

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation progresse de 0,5%, après un bond de 1,2% entre septembre et octobreAurore MESENGE

Les prix à la consommation ont progressé de 6,2% en France entre novembre 2021 et novembre 2022, selon une première estimation publiée mercredi par l'Insee.

Le taux d'inflation avait déjà atteint le même niveau sur un an en octobre. En novembre, la hausse des prix de l'alimentation s'est accélérée par rapport au mois précédent (+12,2% sur un an contre 12% en octobre) tandis que les prix de l'énergie ont ralenti leur progression (18,5% contre 19,1%).

En ce qui concerne l'alimentation, les prix des produits frais se sont envolés de 12,5% depuis novembre 2021, après la hausse de 17,3% enregistrée en octobre. Une décélération compensée par le regain d'inflation constaté sur les autres produits alimentaires (12,1% en novembre, un point de plus qu'en octobre).

Le coût des services a progressé de 3% sur un an (3,1% en octobre) et celui des produits manufacturés s'est apprécié de 0,2 point par rapport à octobre (4,4% sur un an).

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation progresse de 0,5%, après un bond de 1,2% entre septembre et octobre 2022.

Indicateur de référence pour les comparaisons entre pays européens, "l’indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 7,1% sur un an, comme en octobre", souligne l'Institut national de la statistique.

Mardi, l'Allemagne (10%) et l'Espagne (6,8%) ont fait état d'un ralentissement de leur taux d'inflation sur un an en novembre.

Une première estimation de l'inflation dans la zone euro doit être publiée mercredi en fin de matinée. En octobre, elle a atteint un niveau record à 10,6% selon Eurostat.