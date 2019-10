Incendie Rouen: "L'engagement du gouvernement est de faire la transparence totale", affirme Edouard Philippe

Le Premier ministre Édouard Philippe a assuré dimanche que "l'engagement du gouvernement est de répondre à toutes les questions et de faire la transparence totale" après l'incendie jeudi de l'usine chimique Lubrizol de Rouen.

"Pour faire face à l'inquiétude légitime des populations, il n'y a qu'une solution: le sérieux et la transparence complète et totale", a-t-il ajouté lors d'un déplacement à l'université d'été du MoDem dans le Morbihan, alors que les critiques accusant les autorités d'un manque de transparence se sont multipliées ces derniers jours.

La préfecture de Seine-Maritime a publié samedi soir sur son site des résultats d'analyses liés aux risques de pollution engendrée par l'incendie survenu jeudi.

Concernant la qualité de l'air, "les résultats sur les composés organiques volatils sont tous inférieurs au seuil de quantification (quantité trop faible pour être mesurée) et font apparaître un état habituel de la qualité de l'air sur le plan sanitaire", à l'exception du site de Lubrizol (présence de benzène), indiquent les services de l'État dans le département.

Le Premier ministre s'est engagé à "travailler le plus intensément possible avec l'ensemble acteurs, locaux et nationaux, pour trouver des solutions et donner des garanties pour régler la situation".

"Nous avons souhaité faire en sorte que tout ce qui est su, que toutes les analyses qui sont réalisées soient rendues publiques", a encore fait valoir Édouard Philippe.

Depuis l'incendie spectaculaire de l'usine, classée Seveso seuil haut, des habitants de l'agglomération de Rouen, partis politiques, syndicats ou encore associations de défense de l'environnement ont demandé plus de transparence sur les conséquences de l'accident, qualifié samedi de "catastrophe majeure" par le préfet Pierre-Henri Durand.

Des députés de gauche ont réclamé samedi une commission d'enquête parlementaire sur l'incendie.

"C'est un événement qui a été extrêmement traumatisant et je comprends parfaitement, y compris en tant que mère de famille, ce que ça représente quand vous vous levez le matin que vous avez cette odeur détestable qui envahit vos narines, que vous vous posez des questions parce que vos enfants sont en train de pousser et donc c'est très angoissant", a commenté dimanche sur France Inter la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, promettant elle aussi "la transparence".