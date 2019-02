Infrabel inaugure un centre logistique à Charleroi accélérant les interventions

(Belga) Les responsables d'Infrabel ont inauguré lundi matin le nouveau Centre Logistique Infrastructure (CLI) de Charleroi. S'étalant sur 10.000 mètres carrés, il accueille déjà 300 travailleurs de l'entreprise, qui étaient auparavant dispersés sur cinq sites de la région.

Le nouveau centre donne directement accès, selon la société gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, à la dorsale wallonne, sur une portion entre Couvin et Céroux-Mousty et Auvelais et Erquelinnes. Au sein du bâtiment, la chaîne logistique a été optimisée pour permettre des interventions plus efficaces et plus rapides sur le réseau. Parmi le personnel présent dans le centre, tous les métiers du rail sont représentés : techniciens de la voie, de la signalisation, de la caténaire, ingénieurs ou encore agents administratifs. Le bâtiment compte des sanitaires spécifiquement réservés au personnel féminin. Une évolution à mettre en parallèle avec la volonté d'Infrabel d'accueillir davantage de techniciennes. Le CLI de Charleroi représente un investissement de 10 millions d'euros. Il fait partie d'un programme de modernisation des sièges de travail d'Infrabel, qui est doté de près de 300 millions d'euros sur une quinzaine d'années. (Belga)