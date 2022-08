L'épave d'un avion accidenté en 1968 retrouvée dans un glacier en Suisse

(Belga) L'épave d'un avion qui s'est écrasé dans les Alpes suisses en 1968 a été découverte sur un glacier plus de 54 ans après, a annoncé vendredi la police.

Les restes de l'appareil sont apparus sur le glacier d'Aletsch, dans le sud-ouest du canton de Wallis, près des sommets de la Jungfrau et du Monch. La police du Valais a précisé que l'épave avait été retrouvée jeudi. "Les investigations ont permis de déterminer que les pièces proviennent de l'épave d'un Piper Cherokee, immatriculé HB-OYL, qui s'est écrasé à cet endroit le 30 juin 1968. Les travaux de récupération seront entrepris dès que possible", a déclaré la police dans un communiqué. Le journal régional 24 Heures précise qu'à bord se trouvaient un enseignant, un médecin-chef et son fils, tous originaires de Zurich. Leurs corps avaient été retrouvés à l'époque, mais pas l'épave. "A l'époque de l'accident, il y a plus de cinquante ans, les moyens techniques pour récupérer une épave d'avion dans un terrain difficile étaient limités", ajoute la police. 24 Heures rapporte que c'est un guide de haute montagne qui a découvert l'épave pendant une expédition dans le secteur. En raison du changement climatique et de la fonte du glacier, l'itinéraire a changé et passe désormais là où les morceaux d'avion ont été trouvés. (Belga)