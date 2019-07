L'homéopathie ne sera plus remboursée à partir de 2021 annonce le ministère

L'homéopathie ne sera plus remboursée par la Sécurité sociale à partir de 2021, après une "étape intermédiaire" d'un an où un remboursement réduit à 15% sera appliqué, "pour permettre aux patients, aux industriels et aux prescripteurs de s'adapter", a-t-on appris mardi auprès du ministère de la Santé.

Le gouvernement se range ainsi à l'avis de la Haute autorité de santé (HAS) qui avait conclu fin juin à l'"efficacité insuffisante" de ces produits pharmaceutiques et recommandé de mettre fin à leur remboursement.