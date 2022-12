La Bourse de Paris dans l'indécision

La Bourse de Paris se montrait indécise jeudi après quatre baisses consécutives, à quelques jours des décisions de politique monétaire aux Etats-Unis et en Europe.

A 11H05, l'indice CAC 40 rebondissait timidement de 0,17% à 6.671,60 points, coincée autour de l'équilibre depuis l'ouverture. Au regard de la dynamique haussière des deux derniers mois, son repli des toutes dernières séances reste modeste, l'indice affichant une perte de 1,09% depuis le début de la semaine.

Les opérateurs de marché prennent leur mal en patience avant la publication de deux indicateurs d'inflation aux Etats-Unis vendredi et lundi, à même d'influencer la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale qui pourrait dévoiler ses intentions pour 2023.

Les investisseurs anticipent désormais une hausse de taux de 50 points de base à l'occasion de la prochaine réunion de la Fed, comme pour la banque centrale européenne.

Les investisseurs espèrent obtenir des informations sur la trajectoire des taux d'intérêt américains pour l'année qui vient alors que la Fed tente de ramener l'inflation à un niveau acceptable en renchérissant les conditions financières depuis mars.

Mais alors que le resserrement monétaire des banques centrales semble parti pour durer, son impact sur la croissance mondiale inquiète.

"À l'horizon 2023, il semble clair qu'il s'agit de savoir quand, plutôt que si, les États-Unis entrent en récession", estime Erick Muller, diirecteur produit et stratégie d'investissement chez Muzinich & Co.

L'annonce mercredi d'un assouplissement général des restrictions sanitaires en vigueur depuis bientôt trois ans en Chine fait espérer un nouvel élan pour la deuxième économie mondiale.

"Si une éventuelle réouverture de la Chine pourrait apporter un soutien bienvenu à une croissance mondiale en ralentissement, elle risque toutefois aussi de compliquer la tâche des banquiers centraux", prévient Alain Guélennoc, président du directoire de Federal Finance Gestion.

Renault perd la directrice de ses services mobilité

Le constructeur automobile (-0,35% à 34,38 euros) a annoncé mercredi le départ de Clotilde Delbos, directrice générale de Mobilize, qui rassemble les services de financement et de mobilité du constructeur. Elle est remplacée à la tête de Mobilize par Fedra Ribeiro, directrice des opérations de Mobilize depuis fin 2021 après être passée chez Bosch et Volkswagen.

L'Olympique Lyonnais progresse avec Eagle Football

Le titre de l'Olympique Lyonnais s'envolait de 18,81% à 2,59 euros vers 10H50 après une communication du groupe faisant état de "progrès" dans la cession du club de football au milliardaire John Textor, malgré un nouveau report. Le prix de l'action reste cependant encore éloigné des 3 euros par action promis par l'Américain John Textor pour racheter le club. Les investisseurs n'avaient pas été rassurés par l'ultimatum donné lundi pour la finalisation de la reprise du club sous deux jours. Lors de la reprise de la cotation mardi, puis au deuxième jour mercredi, l'action avait chuté de plus de 10%, touchant un point bas à 2,1 euros en fin de séance mercredi.

Levée de fonds pour Carmat

Le fabricant du cœur artificiel Aeson a annoncé jeudi avoir levé 31,1 millions d'euros via l'émission d'actions nouvelles, une opération à l'effet dilutif qui faisait baisser le titre (-15,95% à 11,01 euros). Ces fonds serviront à développer ses activités et notamment à la montée en puissance de sa production, la reprise et la croissance des ventes d'Aeson.