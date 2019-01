La Bourse de Paris recule, préoccupée par la Chine

La Bourse de Paris reculait lundi matin, pliant sous le poids d'une baisse de l'excédent commercial chinois l'an dernier, sur fond d'attente de l'épilogue du Brexit et des résultats d'entreprises américaines.

A 09H55, l'indice CAC 40 perdait 0,65%, soit 30,60 points, à 4.750,74 points.

Wall Street a terminé en petite baisse vendredi, les investisseurs se plaçant en retrait après cinq séances de hausse, en attendant le début de la saison des résultats.

Les chiffres du commerce extérieur chinois en décembre ont "détérioré le tableau commercial (...), tandis que la situation économique mondiale devient de plus en plus préoccupante", observe Michael Hewson, chez CMC Markets.

Pour la deuxième année consécutive, l'excédent commercial de la Chine a globalement diminué en 2018, sauf vis-à-vis des États-Unis avec un bond de 17,2%. Au nombre des griefs de Washington contre Pékin figure ce déséquilibre commercial.

Les deux pays ont fait assaut l'an dernier de représailles mutuelles, via des hausses de droits de douane, jusqu'à ce qu'une trêve de trois mois soit déclarée début décembre. Des négociateurs américains ont passé trois jours à Pékin la semaine dernière pour des discussions ayant "posé les bases" d'un accord avec Washington, selon le gouvernement chinois.

"Ce début de semaine sera davantage rythmé par les premières publications de résultats aux Etats-Unis, par la poursuite du 'shutdown' et par le vote à Westminter de l'accord de sortie négocié par Theresa May et son gouvernement", indiquent pour leur part les analystes du courtier Aurel BGC.

La Première ministre britannique va une nouvelle fois presser les députés lundi d'approuver son accord de Brexit très largement conspué, sous peine de plonger le Royaume-Uni dans une situation "catastrophique", à la veille d'un vote crucial au Parlement.

Outre-Atlantique, la paralysie partielle des administrations fédérales des Etats-Unis a battu un record de longévité dépassant ainsi les 21 jours de "shutdown" pendant l'ère Bill Clinton en 1995-1996.

Les valeurs du luxe, secteur sensible à l'économie chinoise, étaient toutes à la peine. Hermes perdait 1,39% à 489,50 euros, LVMH cédait 1,78% à 253,70 euros et Kering régressait de 1,16% à 401,20 euros.

Le secteur de la sidérurgie était également gagné par la morosité: Vallourec chutait de 3,80% à 1,80 euro et Eramet perdait 2,42% à 62,50 euros.

L'action Euronext s'effritait de 0,67% à 51,65 euros après le lancement formel de son offre publique d'achat sur la Bourse d'Oslo, pour 625 millions d'euros.