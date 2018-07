Le parking C du Heysel quasi vide malgré la gratuité proposée

(Belga) Onze véhicules contre six la veille étaient garés mardi sur le parking C du Heysel mis gratuitement à disposition des navetteurs. Bruxelles Mobilité continue cependant à soutenir l'idée et ce malgré le peu d'enthousiasme suscité par l'initiative.

Le parking qui doit permettre de diminuer la pression de la circulation pendant la durée des travaux au tunnel Léopold II, se trouve à 10 minutes à pied de la station de métro Roi Baudouin et de la ligne de tram 7. Un service de navette gratuite constitué de taxis collectifs circule de 06h30 à 22h00 entre le parking et la station de métro. Le nombre de places étant limité, les automobilistes doivent se procurer un ticket afin de pouvoir faire usage du parking dont Bruxelles Mobilité continuera à faire la promotion lors des infos trafic ainsi que sur les réseaux sociaux. (Belga)