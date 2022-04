Les équipes commerciales d'IP réparties entre DPG Media Advertising et Rossel Advertising

(Belga) Les équipes commerciales d'IP, la régie publicitaire de RTL Belgium, seront réparties dès le mois de mai entre DPG Media Advertising et Rossel Advertising, confirme vendredi soir Philippe Jaumain, directeur de la communication de RTL Belgium. "Les pôles de planning et de back-office continueront à faire partie d'IP Belgium."

"L'ambition de DPG Media et du groupe Rossel est de poursuivre le développement de RTL Belgium en accélérant sa transformation digitale, en investissant dans les contenus audiovisuels et en utilisant les savoir-faire respectifs de DPG Media, du groupe Rossel et de RTL Belgium", ajoute-t-il. Cette transformation digitale de RTL Belgium nécessitera "des investissements importants à la fois en ressources et en technologies pour offrir des contenus et des espaces publicitaires digitaux", c'est pourquoi les équipes seront réparties entre DPG Media Advertising et Rossel Advertising. "Tous les services sont préservés pour les clients et les annonceurs et tout est mis en œuvre pour poursuivre la continuité opérationnelle des activités", indique encore RTL Belgium. "Les clients peuvent donc continuer à compter sur leurs contacts commerciaux respectifs au sein des trois régies." Denis Masquelier, le directeur général d'IP Belgium, la régie publicitaire de RTL Belgium, quittera par ailleurs son poste fin juin, avait précédemment annoncé RTL Belgium. Denis Masquelier entend se consacrer "à de nouveaux projets professionnels". Une phase de transition est prévue. (Belga)