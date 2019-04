Les Flamands parcourent de plus grandes distances à vélo pour se rendre au travail

(Belga) Le vélo électrique rend possible des trajets plus longs qu'auparavant entre le domicile et le lieu de travail avec la petite reine. Les navetteurs flamands se déplacent dès lors sur des distances jusqu'à trois fois plus grandes avec un vélo électrique ou un speed pedelec qu'avec un deux roues normal, ressort-il jeudi de chiffres du VAB, organisation dédiée à la mobilité.

Avec un vélo normal, les employés roulent jusqu'à 10 kilomètres pour se rendre au travail. Avec un modèle électrique, la distance s'élève jusqu'à 15 km et avec un speed pedelec jusqu'à 30, voire 35 km, indique le VAB. La part de l'électrique dans les déplacements domicile-travail en Flandre a presque doublé en deux ans. Une étude menée par SD Worx montre que 25% des travailleurs vivent à moins de 10 km de leur lieu de travail. Un peu moins d'un sur dix réside de 10 à 15 km de son travail et 21% est éloigné de son boulot de 15 à 30 km. Pour ces deux derniers groupes, le VAB voit encore du potentiel pour que les navetteurs choisissent d'utiliser un vélo électrique ou un speed pedelec pour aller travailler. En outre, pour un employé sur deux, l'augmentation des embouteillages constitue un facteur pour passer au vélo comme moyen de transport, ajoute le VAB. (Belga)