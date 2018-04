Les pilotes de Brussels Airlines se prononceront sur la proposition de la direction

(Belga) Les pilotes de la compagnie Brussels Airlines se prononceront ces prochains jours sur l'ultime proposition de la direction concernant leurs salaires et pensions. Si la proposition devait être rejetée, des "actions fortes" ne sont pas exclues, a-t-on appris mercredi auprès des syndicats.

Le conflit social au sein de la plus grande compagnie aérienne belge est en cours depuis un certain temps. D'après Paul Buekenhout, du syndicat LBC-NVK, la rémunération des pilotes de Brussels Airlines est plus faible que celle des autres compagnies. Ils contestent également un départ à la retraite à 67 ans. La direction a fait une dernière proposition et l'a présentée aux pilotes. Leur décision sera connue le 2 mai. En cas de refus, des actions seront rapidement organisées. "Nous introduirons ensuite un préavis de grève et nous organiserons des actions fortes", ajoute Paul Buekenhout. Quelque 500 pilotes travaillent chez Brussels Airlines. (Belga)