Mission de Willy Borsus au Maroc - Le ministre-président wallon est arrivé au Maroc pour une visite de trois jours

Le ministre-président wallon Willy Borsus est arrivé dimanche à 23h15 (heure locale) à Casablanca pour une visite économique et de coopération de trois jours, où il ira promouvoir les atouts et le savoir-faire wallons dans la région de Casablanca-Rabat, cœur économique et politique du Maroc.

Cette mission est organisée dans le cadre de l'année Maroc2018 consacrée au pays par Wallonie-Bruxelles International (WBI) et compte tenu du fait que le Maroc est le marché cible de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements Etrangers (Awex) pour l'année 2018. Il s'agit de la première mission de Willy Borsus consacrée à la coopération. Il entamera sa visite lundi matin par plusieurs rencontres institutionnelles dont une rencontre, lundi, à Rabat avec le Premier ministre marocain Saadeddine Othmani et le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita.