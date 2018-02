Mobile World Congress à Barcelone - Une nouvelle tablette chez Huawei en attendant la sortie de son dernier smartphone P20

(Belga) Le groupe chinois Huawei a présenté dimanche une nouvelle tablette haut de gamme, la MediaPad M5, en marge du salon Mobile World Congress à Barcelone. Celle-ci, disponible dans deux tailles différentes, sera lancée sur le marché belge à la mi-mars. Elle a surtout pour mission de faire attendre le consommateur belge jusqu'à la fin de ce même mois, quand sera présenté et lancé le P20, le dernier smartphone de la marque.

Le MediaPad M5 existe dans une version de 8,4 pouces ou de 10,8 pouces, avec un écran 2,5D en verre. Avec de deux à quatre haut-parleurs et une barre de son intégrée, Huawei promet une expérience multimédia sonore et visuelle unique, que ce soit pour regarder un film à la maison, ou jouer à un jeu dans le train. En 2017, Huawei a vu son volume de ventes croître de 40% et a obtenu sa place dans le top 3 des fournisseurs mondiaux de tablettes, derrière Apple et Samsung. Les ambitions sur le marché belge sont équivalentes. L'entreprise veut ainsi arriver aux 10% de parts de marché sur ce segment, là où elle est aujourd'hui à 2%, selon Dirk Pauwels, country manager de Huawei Belgique. Le MediaPad M5 sera disponible à partir de la mi-mars, au prix de 349 euros pour la version 8.4'' et contre 399 euros pour celle de 10.4''. Si l'annonce de dimanche n'était pas retentissante, il devrait en aller autrement le 27 mars, quand sera présenté à Paris le smartphone P20, successeur du P10, sorti il y a tout juste un an. Outre l'intelligence artificielle sur laquelle Huawei mise énormément, il devrait être équipé de trois objectifs photo. L'entreprise chinoise occupe la troisième place en Belgique derrière Samsung et Apple, avec une moyenne de 18% de part de marché pour les smartphones. Elle a pour objectif de dépasser les 20% de part de marché, en se renforçant notamment sur le haut de gamme. (Belga)