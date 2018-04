Réforme SNCF: le gouvernement doit aller au bout pour une majorité de Français

Une courte majorité de Français pense que le gouvernement doit aller au bout de la réforme de la SNCF et le soutien au mouvement de grève continue de s'essouffler, selon un sondage Elabe diffusé mercredi.

Pour 53% des personnes interrogées "le gouvernement ne doit pas modifier sa réforme, même s'il y a des contestations", soit 4 points de plus que lors d'une précédente enquête il y a quinze jours. 46% (-4) estiment au contraire qu'il doit la modifier.

La grève à la SNCF suscite "opposition/hostilité" chez 48% (+2) et inversement "soutien/sympathie" de 37% (-3) d'entre elles. 15% y sont indifférentes, selon cette enquête pour BFMTV.

Pour plus de six Français interrogés sur dix (62%) la mobilisation des salariés de la SNCF vise avant tout à "défendre leurs propres intérêts". Pour 12%, il s'agit avant tout de défendre "un service ferroviaire de qualité" et pour 25% de défendre autant "leurs propres intérêts" que la qualité du service ferroviaire.

Les Français doutent par ailleurs des effets de la réforme. Si 56% (+3) pensent qu'elle va permettre de "réduire la dette", un sur deux seulement croit qu'elle va permettre d'"améliorer la qualité des services SNCF" (51%, +1) et d'améliorer l'état du réseau ferroviaire (50%, +1). Ils ne sont enfin que 32% (-4) à croire que la réforme permettra de réduire les tarifs SNCF.

Enquête réalisée en ligne les 24 et 25 avril auprès de 1.000 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.

