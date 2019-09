Test-Achats ouvre un numéro spécifique lié au dossier Thomas Cook

(Belga) L'organisation de défense des consommateurs Test-Achats, également sollicitée par des voyageurs inquiets quant à leurs vacances avec Thomas Cook Belgique, a ouvert lundi un numéro de contact pour répondre aux questions. Il s'agit du 02/542.34.34.

"Nous pouvons renseigner les voyageurs sur leurs droits", indique un porte-parole. "Normalement, tous les frais d'un voyage organisé (hôtel + vol) sont couverts. En cas de faillite, le Fonds de garantie voyages fera son possible pour que les vacances se poursuivent, ou les remboursera." Cela ne concerne que les frais du voyage et pas les dépenses supplémentaires comme les vaccinations, etc. (Belga)