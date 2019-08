Wall Street en hausse, porté par l'espoir d'une détente commerciale

Wall Street était en progression jeudi au lendemain d'une dégringolade de ses principaux indices, alors que les acteurs du marché restaient dans l'attente de développements sur le front commercial sino-américain et saluaient des indicateurs rassurants pour l'économie américaine.

L'indice vedette de la Bourse new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average gagnait 0,18% à 25.524,74 points vers 14H25 GMT.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'appréciait de 0,11% à 7.782,19 points et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,34% à 2.850,24 points.

La Bourse de New York avait plongé dans le rouge mercredi, plombée par le climat d'incertitude entourant l'économie mondiale et les inquiétudes commerciales: le Dow Jones avait connu sa pire séance de l'année en cédant 3,05% et le Nadsaq avait reculé de 2,93%.

Wall Street semblait reprendre son souffle mercredi peu après à l'ouverture, les principaux indices évoluant dans le vert.

Un porte-parole du minstère des Affaires étrangères chinois a appelé jeudi à trouver un compromis avec les Etats-Unis, réitérant la position de Pékin dans le conflit commercial qui l'oppose à Washington.

"Nous espérons que les Etats-Unis peuvent travailler de concert avec la Chine pour mettre en oeuvre le consensus qui avait été atteint (lors du sommet du G20) à Osaka", a déclaré Hua Chunying, précisant que Donald Trump et son homologue chinois restaient en contact.

"C'est une bonne nouvelle que la Chine dise vouloir trouver un compromis avec les Etats-Unis, mais ce n'est pas nouveau", a noté Patrick O'Hare de Briefing.

"En outre, c'est un préalable dans une négociation. Les marchés ont sans doute sur-réagi à cette information", a ajouté l'expert.

De son côté, Donald Trump a rappelé que tout accord avec la Chine devait se faire "selon les termes" fixés par les Etats-Unis.

- General Electric dégringole -

Les marchés étaient également soutenus par plusieurs données économiques rassurantes pour la vitalité de l'économie américaine.

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont fait un bond en juillet, dépassant les attentes des analystes, tandis que la productivité américaine a enregistré une progression plus soutenue que prévu au 2e trimestre.

En revanche, la production industrielle aux Etats-Unis a reculé de 0,2% en juillet par rapport à juin, décevant les attentes des analystes, selon les chiffres de la Réserve fédérale (Fed) publiés jeudi.

Parmi les valeurs, le titre de Walmart, grimpait de 4,5% alors que le numéro un mondial de la grande distribution a affiché jeudi des résultats meilleurs que prévu au 2e trimestre.

Celui de General Electric dégringolait de 7,4% après des accusations par un lanceur d'alerte selon lesquelles le groupe aurait dissimulé plusieurs dizaines de milliards de dollars de pertes. Le groupe a formellement démenti.

L'action de Cisco chutait de près de 7%, l'équipementier en télécoms ayant revu à la baisse ses prévisions de revenus pour le trimestre en cours.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt de la dette à 10 ans s'établissait à 1,57%.

Mercredi, il était brièvement passé sous le taux des bons du Trésor américains à deux ans, ce qui est généralement considéré comme un signe précurseur de récession.