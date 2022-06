Arrestation de braqueurs à l'explosif à Eupen et ailleurs en Europe

Les polices allemande, néerlandaise et belge ont arrêté treize membres d'un gang responsable d'une série d'attaques à l'explosif sur des distributeurs automatiques de billets en Allemagne, qui leur avaient rapporté 1,6 million d'euros, a annoncé mercredi Europol.

Les arrestations ont eu lieu entre mars et juin 2022 à Deurne, Amsterdam, Nimègue et Deventer (Pays-Bas), Eupen (Belgique) et Meckenheim (Allemagne), a précisé l'office européen de police dans un communiqué.

Le gang néerlandais est lié à 21 attaques contre des distributeurs automatiques de billets entre mars 2021 et mai 2022 à l'ouest et au centre de l'Allemagne, volant environ 1,6 million d'euros, et causant plus de 4 millions d'euros de dégâts.

Les forces de l'ordre sont "de plus en plus préoccupées par les explosifs de plus en plus lourds que les criminels utilisent pour accéder au contenu des distributeurs automatiques de billets", a précisé Europol. Ces explosions "mettent en danger la vie des riverains et des passants: les bâtiments environnants peuvent s'effondrer, ou des fragments de l'explosion toucher les passants", a martelé l'office. De plus, les auteurs s'échappent dans certains cas de la scène du crime dans de puissants véhicules motorisés à grande vitesse (250 km/h), "entraînant un risque grave pour la sécurité publique", a précisé Europol.

La dernière phase de l'opération ayant eu lieu mardi a impliqué plus de 100 agents en Allemagne et aux Pays-Bas, a précisé Europol, qui a soutenu l'enquête menée la police allemande d'Osnabrück, sous la supervision du parquet du district. Ce type de braquages, lors desquels les voleurs font sauter le distributeur avant de récupérer l'argent, s'est répandu en Allemagne ces dernières années.

La police néerlandaise a arrêté en mai trois membres d'un gang responsable d'une série d'attaques de ce type qui leur avait rapporté près d'un million d'euros. En septembre 2021, les polices néerlandaise et allemande avaient également démantelé un gang qui réalisait des tutoriels vidéo expliquant comment faire exploser des distributeurs de billets, qu'ils revendaient ensuite à d'autres braqueurs.