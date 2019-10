Découverte exceptionnelle en France d'un tableau de Cimabue

Un tableau expertisé comme étant une oeuvre du grand peintre primitif italien Cimabue, un artiste dont les oeuvres sont très rares, a été découvert dans une maison de Compiègne, au nord de Paris, a révélé lundi le cabinet Turquin, expert des maîtres anciens.

"Le Christ moqué" est le thème de ce tableau de petite taille (25,8 cm sur 20,3 cm), peinture à l'oeuf et fond d'or sur panneau de peuplier, probable élément d'un dyptique de 1280 dans lequel étaient représentées sur huit panneaux de taille semblable des scènes de la Passion.

Deux des scènes étaient connues à ce jour: La Flagellation du Christ (Frick Collection, New York) et la Vierge à l'enfant trônant et entourée de deux anges (National Gallery, Londres).

Estimé entre 4 et 6 millions d'euros, ce tableau qui montre le Christ entouré d'une foule d'hommes à l'expression hargneuse et grimaçante, sera mis en vente à Senlis le 27 octobre. Ce sera la première fois depuis des dizaines d'années qu'un tableau de Cimabue sera mis aux enchères.

Une vieille dame l'a signalé à l'hôtel des ventes Actéon de Compiègne, qui l'a fait expertiser par Turquin. Il était accroché entre son salon et sa cuisine, et la famille avait toujours pensé qu'il s'agissait d'une simple icône.

La réflectographie à l'infrarouge a révélé un état de conservation excellent, a précisé Maître Eric Turquin, qui a estimé que "l'attribution ne va pas faire débat tant il est évident, en comparant avec les autres tableaux connus de lui, que c'est la même main". Des pointillés exécutés au poinçon, le style, l'ornementation, tout l'indique, selon lui.