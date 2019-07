Des milliers de Polonais ramassent 600 KILOS de DÉCHETS dans les montagnes des Tatras (vidéo)

Plus de 6 000 volontaires équipés de sacs et de gants se sont rendus sur les sentiers de montagne dans le cadre de la huitième édition de la campagne "Nettoyer les montagnes des Tatras".

Les participants ont ramassé 586 kg de déchets, qu’ils ont triés par type. C'est près de 170 kg de plus que l'an dernier, mais comme l'ont souligné les organisateurs, les volontaires ont parcouru plus de kilomètres et nettoyé des pistes supplémentaires.

L'opération des "montagnes propres de Tatras" s'est cette année déroulée pendant la saison touristique. Comme les organisateurs l'ont souligné, ce fut une excellente occasion de donner le bon exemple aux gens et d'accroître la conscience écologique des Polonais, mais aussi des touristes.