Elections législatives en Italie: près de 20% de taux de participation à midi

(Belga) Près d'un électeur italien sur cinq avait déjà exprimé son vote à midi à l'occasion des élections législatives, selon le décompte du site d'information politique Youtrend. Le taux de participation atteint 19,3% (7.461 communes sur 7.958) et est en hausse par rapport aux dernières élections de 2013, lorsque 14,9% des électeurs avaient voté en matinée.

En Italie, l'affluence est traditionnellement plus élevée lors des élections législatives. En 2013, 75,2% des électeurs s'étaient rendus dans les bureaux de vote, contre 58,7% lors des européennes de 2014. Le taux de participation varie également en fonction des régions, il est toujours plus élevé dans le Nord. A midi, l'affluence atteignait 15,9% à Naples, 20,4% dans le Piémont, 22,6% en Emilie-Romagne ou encore 22,3% en Vénétie. Les bureaux de vote ont ouvert à 7h et seront fermés à 23h. Les premiers sondages de sortie des urnes seront publiés dans la foulée. (Belga)